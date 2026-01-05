라뷰티의원, 올레이어 리프팅 프로그램 강화… 이브타이탄 도입

위례 라뷰티의원은 얼굴 탄력과 윤곽을 다층적으로 개선하는 ‘올레이어 리프팅(All-Layer Lifting)’ 프로그램을 강화하고, 이브타이탄(EVE-Titan) 도입에 나섰다고 밝혔다.

이브타이탄은 EMS 기반 리프팅 장비로, 피부 표층 위주의 에너지 시술과 달리 근육층(SMAS 포함)에 직접 자극을 전달해 처진 볼·중안면·턱선 부위의 근육 탄성 회복과 라인 정리를 돕는다고 알려졌다.

유운영 라뷰티의원 대표원장에 따르면 올레이어리프팅 솔루션은 개인별 얼굴 구조와 조직 특성에 맞춰 여러 층을 단계적으로 조율하는 방식이다.

초진 단계에서 피부 두께와 지방 분포, 근육의 긴장도를 종합적으로 평가해 부위마다 목표로 삼을 층을 정밀하게 설정하고, 이후 중안면과 턱선을 중심으로 근육층에 이브타이탄이나 EMS를 적용해 수축 주파수와 강도, 시술 시간까지 개인에 맞게 조정한다는 설명이다.

유 대표원장은 “이브타이탄을 중심에 두고, 진피 타이트닝 과 근육 수축·재교육을 단계적으로 결합하는 방식으로 올레이어 리프팅을 구성했다”며 “진피는 탄력과 결, 근육층은 처짐과 윤곽을 좌우하기 때문에 한 가지 층만 노리면 한계가 생기는데 근육층을 리프팅하고, 필요 시 진피 타이트닝 에너지나 스킨부스터를 병행하면 자연스러운 브이라인과 탄력 개선을 동시에 기대할 수 있다”고 설명했다.

이어 “시술 반응에는 개인차가 있으며, 에너지·깊이·세션 횟수를 세밀하게 조절할수록 만족도가 높아진다”며 “과도한 자극을 피하고 단계적·맞춤형 설계로 안전성과 효과의 균형을 지키는 것이 중요하다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

