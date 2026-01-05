국회, 문턱 철거 등 장애인 접근성 개선…우원식 의장 “장애인 친화기관 거듭”

건물 주출입구∼안내데스크 바닥 유도블록 설치. 사진=국회

국회는 장애인 친화적 직장문화를 조성하고 모든 이용자의 이동권과 접근성을 보장하기 위해 장애인 편의시설 개선을 지속적으로 추진하고 있다고 5일 밝혔다.

국회는 본관 1층부터 3층까지 주요 사무실 25개소의 출입문 문턱 제거를 진행중이며 경내 주요 구역의 안내시설과 이동 동선을 점검·보완하는 작업을 이어가고 있다.

우원식 국회의장은 지난해 6월 장애인 직원들과의 간담회와 9월 장애 국회의원들과의 ‘국회 장애인 정책 실효성 확대 간담회’를 통해 “국회가 다른 기관보다 앞서 장애인 친화적인 근무환경을 만들어야 한다”고 강조하며, 경내 시설 전반의 개선작업을 직접 챙겨왔다.

이에 따라 국회는 장애 당사자들의 제안을 적극 반영해 ▲국회 본관 및 의원회관 등 장애인 편의시설 전수조사 ▲주출입구 안내데스크 유도블록 설치 ▲의원회관 휠체어 이용자용 강연대 설치 및 키오스크 교체 ▲본관 계단·경사로 점자 안내 스티커 재부착 ▲본관 화장실 가림천 설치 등의 개선 조치를 완료했다.

국회는 또한 2026년 1월 중 경내 콘크리트 맨홀 뚜껑 75개소를 금속 재질로 전면 교체할 예정이다. 점자 유도블록과 겹치는 구간에는 주의·환기·방향성 인지를 위한 점형 블록을 설치해 시각장애인의 보행 안전을 강화한다. 기존 콘크리트 맨홀 뚜껑은 내구성이 약하고, 시각장애인 이동 시 혼선을 초래할 우려가 있다는 지적이 제기되어 왔다.

우 의장은 “누구도 소외받지 않는 동등한 사회를 만들기 위해 국회가 먼저 실천하겠다”며 “2026년에도 장애인 편의시설 개선 용역을 실시하고, 본관 회의장 자동 높이 조절 강단 설치 등 다양한 개선 사업을 지속 추진하겠다”고 밝혔다.

또한 “장애인의 삶이 우리 민주주의의 수준을 드러내는 척도인 만큼 장애인 고용 확대와 장애인 친화적 직장문화 조성에 앞장서겠다”며 “국회가 국민에게 모범이 되는 장애인 친화 기관으로 거듭날 수 있도록 세심히 챙기겠다”고 강조했다.

우 의장은 지난해 9월 국회와 한국장애인고용공단 간 ‘장애인 고용 촉진 및 포용적 근로환경 조성을 위한 업무협약’을 체결했다. 또한 장애 직원 간담회, 장애 국회의원 정책 간담회, 발달장애인 권리확대 보고대회, 장애-비장애 소셜믹스 특화형 임대주택 현장 방문 등 당사자와의 직접 소통을 통해 장애인 권리 확대를 위한 행보를 계속 이어가고 있다.

