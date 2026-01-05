베이비몬스터, 타이베이를 뒤집었다…팬 콘서트 투어 화려한 피날레

베이비몬스터가 타이베이 공연 전석 매진으로 데뷔 첫 팬 콘서트 투어의 화려한 피날레를 장식했다. 완성형 무대는 물론 팬들과의 긴밀한 교감으로 가득 채운 특별한 순간이었다.

베이비몬스터는 지난 2일과 3일 양일간 대만 타이베이 아레나에서 'BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025-26'을 성공적으로 마무리했다. 투어의 종착지인 만큼 현지 팬들의 폭발적인 관심 속 준비된 2회차 티켓과 공연 MD까지 모두 동이 났다.

이날 화려한 폭죽과 함께 모습을 드러낸 베이비몬스터는 밴드 사운드로 재탄생해 더욱 강렬해진 'WE GO UP'으로 포문을 열어젖혔다. 이들은 쉼 없이 에너지를 터뜨리며 관객들을 열광의 도가니로 몰아넣었고, 여기에 화약·레이저·그래픽 등 무대 효과가 적재적소에 더해지며 몰입감을 배가했다.

무엇보다 팬들과 친밀하게 소통하려는 베이비몬스터의 노력이 빛났다. 멤버들은 랜덤 질문에 답하는가 하면, 팬 한 명 한 명과 함께 게임을 진행하며 돈독한 유대감을 쌓았다. 또한 이동식 간이 무대로 객석 곳곳을 찾아가며 사인볼을 직접 건네는 등 또 하나의 잊지 못할 추억을 만들었다.

베이비몬스터는 "이번 팬 콘서트를 통해 몬스티즈(팬덤명)에게 저희의 다양한 모습들을 보여드릴 수 있어 기쁘다. 여러분과 함께 교감한 이 순간이 정말 특별했다"고 말했다. 이어 각자 미리 연습해 온 현지어로 새해 인사를 전하는 등 팬들을 향한 애정을 드러냈다.

이로써 베이비몬스터는 지난 1년 동안 단독 투어로만 44만 관객을 동원하게 됐다. 이번 [LOVE MONSTERS] 팬 콘서트 투어(14만 명)와 데뷔 첫 월드투어(30만 명)를 합산한 수치로, 아직 데뷔한 지 2년이 채 되지 않았음에도 압도적인 글로벌 영향력을 실감케 했다.

한편 최근 베이비몬스터가 연말 대형 방송에서 꾸민 무대들은 글로벌 팬들 사이 뜨거운 화제를 모으고 있다. Mnet 'MAMA' 스페셜 스테이지의 유튜브 조회수는 1600만 회에 육박하며, SBS '가요대전' 무대와 더불어 전체 출연진 중 조회수 1위에 올랐다.

