진세연·박기웅, 운명적으로 재회한 첫사랑…설레는 투샷 (‘사랑을 처방해 드립니다’)

배우 진세연과 박기웅의 운명적인 재회가 시작된다.

오는 31일(토) 저녁 8시 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’(연출 한준서 / 극본 박지숙 / 제작 HB엔터테인먼트)는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며, 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 메이크업 드라마다.

오늘(5일) 공개된 스틸에는 설렘과 긴장이 교차하는 진세연과 박기웅의 관계성이 담긴 모습이 시선을 사로잡는다. ‘현대판 로미오와 줄리엣’이라 불릴 만큼 철천지 원수인 두 집안에서 태어난 두 사람이 어떤 인연으로 다시 얽히게 될지, 이들이 펼칠 로맨스에 기대가 모인다.

극 중 진세연은 꿈을 향해 거침없이 나아가는 태한그룹 의류 디자이너 공주아 역을 맡았다. 박기웅은 패션 트렌드와 경영 감각을 겸비한 태한그룹 패션사업부 총괄이사 양현빈 역으로 분해 극의 중심을 이끈다.

공개된 스틸 속 두 사람은 서로를 향한 호기심과 수줍음이 묻어나는 미소로 설렘을 자아낸다. 오해에서 비롯된 갑작스러운 재회 뒤에는 어떤 사연이 숨겨져 있을지 궁금증을 더한다. 특히 연애에 무심했던 공주아가 감정에 솔직한 직진남 양현빈에게 조금씩 마음을 열어가는 과정이 시청자들의 공감을 자극할 전망이다.

또 다른 스틸에서는 어린 시절 첫사랑의 기억을 떠올리는 듯한 두 사람의 아련한 감정선이 담겨 눈길을 끈다. 첫 만남 이후 상사와 부하 직원으로 다시 얽히며 또 다른 긴장감을 형성한 이들이, 두 집안의 오해와 반목 속에서 어떤 선택을 하게 될지 호기심을 자극한다.

제작진은 “진세연과 박기웅의 섬세한 연기 호흡과 자연스러운 케미가 극에 생동감을 불어넣을 것”이라며 “악연으로 시작된 관계가 통통 튀는 로맨스로 변화해가는 과정을 통해 시청자들에게 따뜻한 웃음과 설렘을 전할 예정이니 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

