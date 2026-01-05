‘국민배우’ 안성기, 5일 별세…영화계 깊은 슬픔

배우 안성기. 사진 = 뉴시스

배우 안성기가 세상을 떠났다. 향년 74세.

안성기는 5일 오전 5시 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 치료받던 중, 가족들이 지켜보는 가운데 세상을 떠났다.

그는 2019년부터 혈액암을 투병해 왔으며, 지난달 30일 자택에서 음식물이 목에 걸린 채 쓰러져 중환자실로 옮겨져 치료를 받아왔다. 하지만 끝내 회복하지 못했다.

소속사 아티스트컴퍼니는 “안성기 배우는 연기에 대한 깊은 사명감과 한결같은 성실함으로 대한민국 대중문화 역사와 함께해온 분”이라며 “그의 연기는 언제나 사람과 삶을 향해 있었고, 수많은 작품을 통해 시대와 세대를 넘어 깊은 울림과 위로를 전해주었다”고 고인을 추억했다.

이어 “배우 이전에 한 사람으로서 품격과 책임을 소중히 여기며 선후배 예술인들과 현장을 존중해 온 진정한 의미의 국민배우였다”고 애도했다.

소속사는 “갑작스러운 비보에 깊은 슬픔을 느낀다. 유가족분들께 진심 어린 위로의 마음을 전한다”며 “과도한 취재와 확인되지 않은 사안에 대한 추측성 보도를 삼가주시길 부탁드린다”고 당부했다.

고인의 장례는 (재)신영균예술문화재단과 (사)한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 진행되 예정이다. 배우 이정재와 정우성 등 영화인들이 운구에 참여해 마지막 길을 배웅할 예정이다.

빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련됐으며. 발인은 오는 9일 오전 6시, 장지는 양평 별그리다다.

