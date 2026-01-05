女핸드볼도 드디어 출발선에… 10일 공식 개막전 시작으로 3개월-84G 대장정 돌입

사진=KOHA 제공

여자 핸드볼이 긴 기다림 끝에 드디어 새 시즌 개막을 알린다.

한국핸드볼연맹(KOHA)은 5일 “신한 SOL Bank 2025~2026 핸드볼 H리그 여자부 경기가 오는 10일 경기도 광명시 광명시민체육관에서 열리는 개막전을 시작으로 본격적인 레이스에 돌입한다”고 전했다.

남자 핸드볼보다 2개월 가량 늦은 출발이다. 지난해 11월부터 12월에 걸쳐 독일과 네덜란드에서 열린 제27회 여자핸드볼세계선수권대회에 국가대표 선수들이 소집됐기 때문이다.

늦은 출발만큼, 뜨거운 시즌을 예고한다. 정규리그는 오는 10일부터 4월19일까지 열린다. 8개 팀이 3라운드에 걸쳐 총 84경기를 치르고, 4위 팀까지 포스트시즌에 진출한다.

사진=KOHA 제공

오는 10일 광명 시민체육관을 시작으로 24일 광주 빛고을체육관, 2월5일 청주 SK호크스 아레나, 13일 서울 올림픽공원 핸드볼경기장(티켓링크 라이브 아레나), 27일 청주 SK호크스 아레나, 3월13일 부산 기장체육관, 26일 삼척시민체육관, 4월 17일 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 등 6개 지역을 돌며 진행될 예정이다.

개막일부터 흥미로운 매치업이 찾아온다. 오후 2시에는 지난 시즌 19연승으로 압도적인 경기력을 선보이며 통합 2연패를 달성한 SK슈가글라이더즈와 6위를 차지했던 광주도시공사가 개막전을 치른다. 오후 4시 15분에는 5위를 차지했던 서울시청과 8위를 기록한 인천광역시청이 맞붙어 그동안 갈고 닦은 전력을 선보인다.

이어 11일 오후 2시에는 4위를 차지하며 포스트시즌에 진출했던 부산시설공단과 3위를 기록한 경남개발공사가 지난 시즌 준플레이오프에 이어 자존심 대결을 펼친다. 오후 4시 15분에는 두 시즌 연속으로 2위를 차지했던 삼척시청과 7위를 기록했던 대구광역시청이 맞붙어 시즌 첫 승리를 노린다.

H리그의 시즌 모든 경기는 네이버, 다음, 맥 스포츠TV를 통해 생중계될 예정이다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]