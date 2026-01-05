체육공단, 스포츠 강좌·어르신 스포츠시설 지원 우수 시설 선정

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)은 문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)와 함께 ‘2025년 스포츠 강좌 이용권 지원 사업’과 지난해 하반기 정부 추경으로 추진된 ‘어르신 스포츠 시설 이용료 지원 사업’을 통해 생활체육 활성화에 기여한 31명의 지자체 우수 공무원과 6개의 가맹 시설을 선정해 문체부 장관상과 체육공단 이사장상을 수여했다고 밝혔다.

저소득층 유·청소년의 스포츠 강습료를 지원하는 ‘스포츠 강좌 이용권’에서는 인천 부평구, 서울 강북구 등 10개 지자체의 담당 공무원 10명과 강원 춘천시 ‘에스태권도’ 등 3개 가맹 시설을 선정됐으며, ‘장애인 스포츠 강좌 이용권’에서는 경북 영천시, 강원 철원군 등 8개 지자체의 담당 공무원 8명을 비롯해 진주시 ‘장애인문화체육센터’ 등 3개 가맹 시설이 선정됐다.

아울러, ‘어르신 스포츠 시설 이용료 지원’에서는 서울 은평구, 경북 성주군 등 13개 지자체에서 13명의 담당 공무원이 선정돼 표창을 받았다.

체육공단 관계자는 “각 사업을 위해 한 해 동안 힘써준 지자체와 가맹 시설에 감사의 말씀을 드린다”라며 “앞으로도 체계적인 관리와 지원으로 모두가 즐기는 스포츠 실현을 위한 노력을 계속할 것”이라고 전했다.

한편, 이번에 선정된 우수 지자체 및 가맹 시설은 다음과 같다.

◆스포츠 강좌 이용권 ▲문체부 장관상 인천광역시 부평구, 남동구·서울특별시 강북구·충청남도 논산시·부산광역시 사하구·경상북도 포항시·전라북도 익산시·강원특별자치도 강릉시·경기도 포천시·전라남도 나주시 ▲체육공단 이사장상 강원특별자치도 춘천시 에스태권도·제주특별자치도 제주시 손은희의 힐링숲·경상남도 남해시 도담태권도 ◆장애인 스포츠 강좌 이용권 ▲문체부 장관상 충청북도·경상북도 영천시·인천광역시 부평구·강원특별자치도 철원군 ▲체육공단 이사장상 전라남도 해남군, 영광군·경상남도 남해군, 하동군, 진주시 장애인문화체육센터·사천시 장애인국민체육센터·홍성군 장애인스포츠센터 ◆어르신 스포츠 시설 이용료 지원 ▲문체부 장관상 강원특별자치도·서울특별시 은평구, 동작구, 강북구·경상북도 성주군·충청북도 충주시, 청주시·경상남도 남해군, 창원시, 함안군·제주특별자치도 제주시·대전광역시 대덕구, 서구

