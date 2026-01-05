어반자카파, 4년만 EP ’STAY’→전국 7개 도시 투어 성료

어반자카파가 EP앨범 ‘STAY’ 발매를 시작으로 전국 7개 도시 투어를 화려하게 성료했다.

어반자카파는 지난 2025년 11월 4년 만에 EP앨범 ‘STAY’를 시작으로 팬들과 대중들에게 폭발적인 관심을 받으며 화려하게 컴백을 알렸고 동시에 전국투어콘서트 개최를 알리며 연이은 소식을 전해 팬들의 기대감을 한층 높혔다.

이번 어반자카파의 전국투어콘서트 ‘겨울’은 광주(광주예술의전당 대극장)공연을 시작으로 서울(올림픽홀), 부산(KBS홀), 성남(성남아트센터 오페라하우스), 김해(김해서부문화센터), 대구(천마아트센터), 대전(충남대학교 정심화홀) 총 7개 도시에서 개최하였고 팬들에게 감동이라는 큰 선물을 안겼다.

이번 공연에서는 ‘이 밤이 특별해진 건’ ‘소원’으로 시작하여 ‘그런 밤’ ‘그대 고운 내사랑’ ‘커피를 마시고’ ‘Beautiful Day’ ‘Just A Feeling’ ‘River’ ‘안녕’ ‘열 손가락’ 그리고 ‘우리의 겨울’ ‘서울 밤’ ‘목요일 밤’ ‘Get’ ‘All I Want for Christmas Is You’ 를 열창했고 솔로곡으로 조현아는 ‘Santa Claus Is Coming To Town’를 박용인은 ‘Soda pop’을 권순일은 ‘Golden’을 메들리로 보여주며 팬들에게 감동과 즐거움을 선사했다.

또한 수지와 이도현이 주인공으로 출연한 뮤직비디오와 함께 ‘STAY’의 감미로운 선율과 함께 세련미 넘치는 무대를 펼쳤고 ‘코끝에 겨울’ ‘니가 싫어’ ‘그때의 나, 그때의 우리’ 그리고 앵콜 곡 ‘널 사랑하지 않아’ ‘그날에 우리’를 마지막으로 공연의 대미를 장식했다.

공연 중간에 ‘ZAKAPA SHOW’ 영상에서 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’을 패러디한 ‘박용인의 특별한 토요일 밤’을 상영하며 공연장을 찾은 수 많은 관객에서 큰 웃음을 자아내며 재미와 감동을 선사한 콘서트 무대를 선보였다.

공연 관계자는 “이번 어반자카파의 전국투어 공연을 찾아주신 수많은 관객들에게 너무나 감사드리고 또 감사드린다”고 전했다.

