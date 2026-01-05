‘체네트 2승’ 하이원리조트, 에스와이 꺾고 PBA 팀리그 5라운드 선두

사진=PBA 제공

프로당구(PBA) 팀리그 하이원리조트가 륏피 체네트(튀르키예)의 활약에 힘입어 2연승과 함께 5라운드 선두에 올라섰다.

하이원리조트는 지난 4일 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움서 열린 웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025∼2026 5라운드 2일 차 에스와이와의 경기에서 풀세트 접전을 거쳐 4-3 승전고를 울렸다.

승점 2를 확보한 하이원리조트는 2연승을 질주하며 크라운해태와 승점, 승수, 세트득실률로 동률을 이뤘다. 나아가 점수득실률(1.165)에서 크라운해태(0.957)를 앞서며 5라운드 선두다. PBA 팀리그는 승점-승수-세트득실률-점수득실률 순으로 순위를 정한다.

이날 초반 분위기가 좋았다. 1세트 체네트-이충복이 서현민-최원준을 11-1(5이닝)로 이기며 앞서나갔고, 2세트엔 이미래-김다희가 이우경-한지은을 9-6(8이닝)으로 이겼다. 3세트에 다시 출격한 체네트가 서현민을 15-12(9이닝)로 승리, 세트스코어 3-0을 만들었다.

위기도 있었다. 4세트서 임성균-이미래가 최원준-한지은에 7-9(8이닝)로 패한 것. 여기에 5세트와 6세트도 내줬다. 7세트에 나선 부라크 하샤시(튀르키예)가 소방수 역할을 톡톡히 해냈다. 황득희를 상대로 11-1로 이기면서 경기를 매조졌다.

한편 이날 SK렌터카가 하나카드를 세트스코어 4-2로 5라운드 첫승을 신고했다. 직전 라운드 우승팀 크라운해태는 우리금융캐피탈을 세트스코어 4-3로 이겨 2연승째를 올렸다. 웰컴저축은행과 NH농협카드는 각각 하림과 휴온스를 풀세트 접전 끝에 이번 라운드 첫승에 성공했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

