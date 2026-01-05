임영웅이 임영웅 했다…대전 콘서트 사진 다 모았다

가수 임영웅이 ‘임영웅 했다.’

팬들과 함께 2026년을 시작이다. 임영웅 콘서트 사진이 화제를 모으고 있다.

지난 2일부터 4일까지 대전컨벤션센터 제2전시장에서 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 대전 콘서트가 열렸다.

팬들의 환호와 박수갈채 속에 멋있게 등장한 임영웅은 ‘Wonderful Life’로 오프닝 무대를 선보였고, 여전한 비주얼을 자랑하며 새해 큰절로 관객들을 맞이했다.

임영웅은 그 후 정규 2집에 수록된 곡들부터 대중의 플레이리스트를 채우고 있는 메가 히트곡들을 부르며 눈과 귀가 호강하는 무대를 이어갔다.

새해에도 임영웅의 센스는 빛났다. 즉석에서 신청곡을 받아 부르는 코너인 ‘영웅 노래자랑’을 통해 넘치는 재치로 매력을 대방출하는 가하면, 어떤 곡이든 ‘임영웅화’하며 현장의 열기도 더했다.

“행복했고 즐거웠다. 올해 보여드릴 다양한 모습이 많다. 빨리 그 모습을 보여드리고 싶다는 생각이 들었고, 한해를 시작하는 지금 여러분들의 모든 시작을 응원하겠다”는 마지막 인사와 함께 대전 콘서트를 마친 임영웅은 쏟아지는 앙코르 요청에 힘입어 재등장, 강렬한 여운까지 잊지 않았다.

하늘빛 대전을 만든 임영웅은 서울과 부산에서 전국투어 콘서트를 잇는다. 임영웅의 앙코르 콘서트 서울은 오는 16일부터 18일까지 고척스카이돔, 2월 6일부터 8일까지 부산 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 개최된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

