[한강로 컷] 배우 신세경, 우아한 실루엣으로 완성한 럭셔리 공항패션

배우 신세경 출국. 자료=브루넬로 쿠치넬리 제공

배우 신세경의 공항패션이 시선을 모았다. 신세경은 이탈리아 로마에서 진행되는 브루넬로 쿠치넬리(Brunello Cucinelli)의 다큐멘터리 영화 ‘Brunello, The Gracious Visionary’의 월드 프리미어 이벤트에 참석할 예정이다.

이 날 신세경은 차분한 분위기의 롱 코트에 라이트 블루 셔츠와 데님을 매치해 절제된 아름다움이 돋보이는 클래식하면서도 캐주얼한 미니멀 룩을 선보였다. 깔끔한 실루엣의 롱 코트가 전체적인 스타일을 정돈해 주었으며, 블랙 부츠와 차분한 컬러의 BC 듀오백을 더해 특유의 세련되고 단정한 무드를 완성했다. 과한 장식 없이도 우아함이 돋보이는 스타일링은 많은 여성들이 따라 하기 쉬운 실용적이면서도 감각적인 공항패션이라는 반응을 얻고 있다.

