송혜교, ‘새신랑’ 목정욱과 생일파티 인증샷 화제[스타★샷]

배우 송혜교가 포토그래퍼 목정욱 작가와 함께한 근황을 공개해 화제를 모았다.

2일 송혜교는 자신의 SNS에 “새신랑 축하자리. (갑자기 지난 나의)”라는 문구와 함께 생일 케이크 이모티콘을 올리며 지인들과의 모임 소식을 전했다.

공개된 사진에는 최근 결혼식을 올린 목정욱 작가와 식사를 즐기고 있는 송혜교의 모습이 담겼다. 두 사람은 편안한 분위기 속에서 자연스럽게 웃음을 나누며, 어깨동무를 하는 등 오랜 인연이 느껴지는 친근한 장면을 연출했다.

송혜교는 숏컷에 캡 모자를 매치하고, 체크 패턴 셔츠와 가죽 재킷, 청바지, 로퍼로 스타일링해 보이시하면서도 세련된 패션을 완성했다. 캐주얼한 룩 속에서도 그녀 특유의 우아함이 빛났다.

앞서 송혜교는 10월 10일에도 “축하해 오라버니”라는 글과 함께 목정욱의 결혼식에 참석한 사진을 공개하며 변함없는 우정을 자랑한 바 있다. 목정욱은 송혜교의 오랜 지인으로, 최근 그녀의 펜디 화보 촬영을 맡기도 했다.

한편 송혜교는 현재 넷플릭스 시리즈 ‘천천히 강렬하게’ 촬영에 한창이다. 이 작품은 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 것은 없지만 성공을 향해 몸을 던졌던 이들의 이야기를 담는다. 공유, 김설현, 차승원, 이하늬 등이 출연하며 내년 공개 예정이다.

