‘골든타임’ 잡은 김수용 쓰러진 순간…생명의 은인들이 있었다

방송인 김수용이 급성 심근경색으로 쓰러진 사실이 알려진 가운데, 그의 생명을 지켜낸 ‘골든타임의 영웅들’의 활약이 뒤늦게 재조명되고 있다.

소속사 미디어랩시소는 18일 공식 입장을 통해 “김수용 씨가 급성 심근경색 진단을 받고 한양대 구리병원에서 혈관 확장술을 성공적으로 마쳤다”며 “현재 일반 병실에서 안정적인 회복을 이어가고 있다”고 밝혔다.

김수용은 지난 14일 오후 경기도 가평에서 유튜브 촬영 중 갑자기 의식을 잃고 쓰러지는 상황을 맞았다. 현장에 있던 동료들과 스태프들이 즉시 응급처치를 시행했고, 뒤이어 도착한 소방 구급대의 심폐소생술(CPR)과 함께 병원으로 이송되며 다행히 의식을 되찾았다. 이후 급성 심근경색 판정을 받고 시술을 받은 뒤 치료 중이다.



사건의 긴박한 순간을 첫 번째로 막아낸 이는 배우 임형준, 코미디언 김숙, 그리고 김숙의 매니저였다.

소속사에 따르면 지난달 13일 같은 장소에서 김수용이 쓰러졌을 당시, 이들이 가장 먼저 달려와 응급처치에 참여했다.

임형준과 김숙 매니저는 지체 없이 CPR을 시작했고, 김숙은 119 신고와 기도 확보까지 동시에 진행하며 침착하게 대처했다. 특히 임형준은 과거 변이형 협심증으로 응급상황을 직접 겪은 경험이 있어, 당시 위급한 상황을 즉각적으로 인지하고 움직일 수 있었다고 전해진다.

스태프들까지 가세해 구급대가 도착하기 전까지 끊김 없이 심폐소생술을 이어갔으며, 이 과정은 구급차 이동 중에도 20~30분간 지속됐다.

소속사는 “따뜻한 응원과 격려에 감사드린다”며 “김수용 씨가 완전히 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

팬들 역시 “생명을 살린 동료들 너무 멋지다”, “김수용 씨 빨리 쾌유하시길”이라며 계속해서 응원의 목소리를 보내고 있다.

