“해법보다 역량 극대화”…‘특급 소방수’ 전희철-조상현 체제, 만리장성 격파

“가장 편하게 이긴 것 같다.”

한국 농구 국가대표팀은 지난 1일 원주DB프로미아레나에서 열린 중국과의 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 2차전에서 90-76 대승을 거뒀다. 지난달 28일 중국 베이징에서 열린 1차전에서 중국을 80-76으로 꺾은 한국은 12년 만에 중국전 홈 승리, 2연승을 이뤘다. 2013년 5월 동아시아선수권대회 결승전과 같은 해 8월 FIBA 아시아선수권대회(현 아시아컵) 조별리그 1차전에서 연승을 이룬 바 있다.

임시 사령탑을 맡은 전희철 감독은 “지난달 28일 1차전에서 4쿼터에 상대 풀코트 프레스에 고전하는 모습을 보였다. 오늘 경기에서도 우리가 크게 이기고 있을 때 중국이 풀코트 프레스를 전개했다”며 “선수들이 그 부분을 영리하게 잘 풀어주고, 유연하게 대처해 큰 위기없이 경기했다”고 평가했다.

이정현(소노)이 3점포 6개를 포함해 24점을 몰아쳤고, 에이스 이현중(나가사키)이 20득점 6리바운드 4어시스트로 활약했다. 하윤기(KT)도 골밑에서 버티며 17점이나 올렸다. 코칭스태프는 한국 선수 활용법을 잘 알고 있었다. 전 감독은 “해법을 찾았다기보다 단기간에 우리 팀 선수들이 가진 역량을 잘 뽑아낸 덕분이다. 코치진이 원하는 수비 방향성이 있었는데 능력이 좋은 선수들이 모여서인지 빠르게 인지하고, 잘 실행해줬다”고 말했다.

이어 “공격력을 단기간에 끌어올리기는 힘든 일이다. 수비에서 선수들이 잘 맞춰줬다. 공격에서는 선수들이 가진 장점을 어떻게 활용할지만 연구했다. 중국이 워낙 강팀이라 완전한 컨디션으로 대결하면 질 가능성이 훨씬 높다. 패배 가능성을 낮추기 위해서는 수비가 중요하다”고 덧붙였다.

이정현은 “중국이라는 강팀을 만나 원정에서 기분좋은 승리를 거뒀고, 홈에서도 이겨 기분이 좋다. 짧은 기간이었지만 잘 준비한 덕에 좋은 결과를 낼 수 있었다”고 미소 지었다.

