결혼 앞둔 이민우, 만삭 예비신부와 함께한 첫 가족사진 공개

그룹 신화의 이민우가 사랑이 가득 담긴 첫 가족사진을 공개하며 큰 관심을 모았다. 사진 = 이민우 SNS 계정

그룹 신화의 이민우가 사랑이 가득 담긴 첫 가족사진을 공개하며 큰 관심을 모았다.

이민우는 1일 자신의 SNS에 “Our Family 첫 가족사진. 우리 가족을 위해 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다~”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 이민우 SNS 계정

공개된 사진 속 이민우는 만삭의 예비신부 이아미와 함께 화보 촬영에 나선 모습이다. 이민우는 푸른색 수트를, 이아미는 푸른 꽃장식이 들어간 드레스를 착용해 단정하면서도 화사한 분위기를 자아냈다.

사진 = 이민우 SNS 계정

또 다른 컷에서는 두 사람이 화이트 톤의 의상을 맞춰 입고 따뜻한 미소로 뱃속의 아이를 바라보며 훈훈함을 더했다. 여기에 이아미의 6세 딸도 촬영에 함께해 사랑스러운 가족의 모습을 완성했다.

한편, 이민우는 재일교포 3세인 이아미와 오는 2026년 3월 29일 결혼식을 올릴 예정이다. 이아미는 전 남편과의 사이에서 6세 딸을 두고 있으며, 현재 이민우의 아이를 임신 중이다. 두 사람은 KBS 2TV 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’에 출연 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]