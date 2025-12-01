본캐도 부캐도 상상초월…이제훈표 ‘모범택시3’, 이 맛에 봅니다

배우 이제훈이 부캐과 본체를 넘나들며 짜릿한 복수 서사를 완성했다.

이제훈은 SBS 새 금토드라마 ‘모범택시3’에서 귀여운 매력부터 카리스마 넘치는 액션까지 이질감 없는 호연으로 시청자들에게 짜릿한 카타르시스를 선사했다. 특히 지난 방송 엔딩에 등장한 이제훈의 새 부캐 ‘호구도기’는 역대급 스타일링과 말투로 상상초월 반전 매력을 선사해 시청자들의 이목을 집중시켰다.

앞서 중고차 빌런이 있는 ‘노블레스 매매상사’의 악행이 하나둘 드러난 가운데, 지난 29일 방송된 4회 방송에서는 도기와 무지개 운수팀이 빌런 차병진(윤시윤)과 본격적으로 부딪히는 모습이 그려졌다.

이제훈은 이번 회에서 화려하면서도 다소 ‘킹받는’ 비주얼과 말투를 장착한 ‘호구도기’로 등장해 무해하고 귀여운 매력을 뽐내는 동시에, 본체 김도기로 돌아와서는 냉철하고 단호한 응징을 펼치며 극명한 온도차의 연기를 선보였다. 특히 해맑은 표정과 허당미 넘치는 말투 등 디테일함을 끝을 보여준 ‘호구도기’ 부캐는 외모만으로도 섬뜩한 빌런 차병진과 대조되며 사랑스러움이 부각되어 이야기의 흐름에 더욱 자연스러운 몰입을 유도했다.

반면 본체 김도기로 돌아왔을 때는 이제훈이 그려내는 눈빛과 표정, 톤이 단숨에 달라지며 180도 다른 분위기 전환을 만들어내 시청자들의 감탄을 자아내게 했다. 특히 빌런들과 쫓고 쫓기는 카체이싱 장면에서는 김도기의 흔들림 없는 운전 실력, 민첩함, 날카로운 눈빛을 이제훈만의 안정적인 연기력으로 표현해 내 스토리의 속도감을 끌어올렸고, 이후 이어진 빌런과의 맨투맨 싸움 장면에서는 날렵한 몸놀림과 착 붙는 타격감으로 액션 장인다운 내공을 다시 한번 증명했다.

한순간도 눈을 뗄 수 없게 만드는 액션 시퀀스들을 빚어내 시청자들의 감탄이 끊이지 않았다. 이러한 이제훈의 극 장악력은 등장 씬마다 강한 힘을 실으며 극의 몰입감을 최고로 끌어올리고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

