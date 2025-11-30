쯔양, “24시간 중 18시간 먹어…소식좌 되고 싶단 생각도 해”

유튜버 쯔양이 고충을 토로했다.
지난 29일 방영된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에서는 쯔양의 일상이 그려졌다.
이날 쯔양은 매니저와 함께 김장에 도전했다. 김장하는 와중에도 수육 6㎏, 굴 2㎏, 통조림햄 1.8㎏, 군고구마 4개를 먹어 모두를 놀라게 했다.
전현무는 “어떤 아이돌이 '다시 태어나면 쯔양으로 살고 싶다'고 한 거 아느냐”고 말하자 쯔양은 “사실 불편하실 거다. 하루 24시간 중의 18시간을 먹어야 한다. 배가 고프면 음식이 떠오르고 보면 먹고 싶지 않냐. 나는 항상 그 상태”라고 밝혔다.
그러면서 “사실 고충이 있다. 다른 취미 생활을 갖고 싶어도 먹는 시간 때문에 취미를 가질 수가 없다. 먹으면서 할 수 있는 취미밖에 못 한다”고 털어놨다.
특히 쯔양은 “자신의 분야에 시간을 투자하는 모습이 멋있어 보인다. 오히려 소식좌가 되고 싶다는 생각을 많이 했다”고 말했다.
