‘모범택시3’ 적수 없는 질주, 2025년 첫방 최고 시청률 11%

카카오엔터테인먼트의 인기 지식재산권(IP) ‘모범택시’ 시리즈가 SBS 금토드라마 ‘모범택시3’ 방영과 맞물려 높은 조회수 상승세를 기록했다고 28일 밝혔다. 드라마 방영으로 인해 원작 웹툰의 인기가 동반 상승하는 시너지가 나타났다.

카카오엔터테인먼트는 카카오페이지에서 연재 중인 ‘모범택시:Recall’의 주간 조회수가 드라마 ‘모범택시3’ 방영 전주(11월 10일~11월 16일) 대비 방영 첫 주(11월 17일~11월 23일)에 약 64배 증가했다고 설명했다.

다른 시리즈에서도 시너지가 확인됐다. 웹툰 시즌1 ‘모범택시’는 같은 기간 기준 주간 조회수가 약 33배 상승했으며, 프리퀄 웹툰 ‘모범택시:Born in black’ 역시 약 4배의 증가율을 기록했다.

이러한 조회수 상승은 원작 웹툰의 탄탄한 인기와 드라마의 높은 화제성이 결합된 결과로 풀이된다. 카카오페이지 ‘모범택시’는 복수 전문 회사인 무지개 택시회사의 주인공 김도기를 중심으로 한 호쾌한 액션과 전개로 독자들의 꾸준한 사랑을 받아왔다. 현재는 시즌1의 히로인 채 마담과 김도기의 과거 인턴 시절을 다룬 ‘모범택시:Born in black’이 연재 중이다.

드라마 ‘모범택시3’ 역시 인기 시리즈다운 화제성을 입증했다. 지난 21일 첫 방영된 드라마는 첫 회 시청률이 동시간대 전체 프로그램 중 1위를 기록했다. 특히 최고 시청률 11.1%, 평균 9.9%(닐슨코리아 수도권 기준)로 2025년 방영된 미니시리즈의 첫 회 시청률 중 가장 높은 수치를 기록하며 시작했다. 배우 이제훈 등 원년 멤버들의 출연도 인기 요인으로 작용했다.

드라마는 억울한 피해자를 대신해 복수를 대행하는 사적 복수극을 다룬다. 다양한 빌런의 등장과 통쾌한 복수극이 이어지며 향후 시청자를 지속적으로 모을 것으로 예상된다.

<세계일보>

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]