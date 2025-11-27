“방 의장이 무릎 꿇고 간청” 민희진, 법정서 처음 밝힌 하이브 합류 계기

사진 = 민희진 전 어도어 대표가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 하이브와의 주식 매매대금 청구 및 주주 간 계약 해지 확인 소송 관련 변론에 출석 당시 모습. 뉴시스 제공

민희진 전 어도어 대표가 하이브에 합류하게 된 배경부터 해임 과정에서 겪은 심경까지 처음으로 직접 입을 열었다.

27일 서울중앙지방법원 민사합의31부(재판장 남인수)에서 열린 풋옵션 청구 소송 3차 변론기일에 민 전 대표가 당사자 신문을 위해 법정에 모습을 드러냈다. 민 전 대표는 이날 하이브 입사 당시의 상황을 비롯해 해임 전후의 과정까지 상세히 설명했다.

그는 먼저 하이브의 영입 제안을 받았던 시점을 떠올리며 “2018년 12월 31일 SM엔터테인먼트를 퇴사했다. 그런데 단 이틀 뒤인 2019년 1월 2일, 방시혁 하이브 의장이 바로 연락을 해왔다”며 “퇴사 직후 이렇게 빠르게 연락을 받을 줄 몰랐다. 방 의장은 SM 내부 정보망을 통해 제 퇴사를 이미 알고 있었다고 하더라. SM을 떠날 줄 몰랐지만 반가웠다며, 제 영입을 간절히 원했다”고 밝혔다.

당시 그는 카카오엔터에서도 제안을 받고 고민하던 상황이었다. 그러나 방 의장은 민 전 대표의 부모와까지 직접 통화하며 적극적으로 설득했다. 민 전 대표는 “우연히 부모님께 전화가 왔고, 방 의장은 아버지께 ‘따님이 하고 싶은 일을 마음껏 할 수 있도록 지원하겠다. 꼭 우리 회사에서 함께 일했으면 좋겠다’며 무릎을 꿇고 간청하셨다. 방 의장의 진심을 보고, 저는 하이브에서 새로운 도전을 하기로 결심했다”고 말했다.

이어 그는 하이브 선택 배경에 대해 “카카오엔터로 가면 개척해야 할 일도 많고 정리해야 할 것도 많았다. 방 의장이 저를 믿고 원하는 일을 마음껏 할 수 있도록 지원해주겠다고 약속해주셨기에 하이브를 선택할 수 있었다. 이후 하이브와 분쟁이 생기자 부모님께서도 많이 속상해하셨다”고 덧붙였다.

해임 과정에 대한 고통도 솔직하게 털어놨다. 민 전 대표는 “뉴진스는 ‘하우 스윗’, ‘슈퍼내추럴’ 활동과 도쿄돔 팬미팅을 성공적으로 마쳤다. 도쿄돔이 콘서트가 아니라 팬미팅으로 입성한 것은 역사적이고 역대급 성과였다. 그런 성과를 낸 자회사 대표를 해임하는 회사는 납득하기 어렵다”라며 눈물을 보였다. 그는 “회사에 있는 것이 힘들고 지옥 같았지만, 뉴진스 때문에 견딜 수 있었다”고도 말했다.

또한 민 전 대표는 “나는 잘못한 것도 없고 투명하게 경영했다. 해임당할 이유가 없다. 주변에서도 참으라고 했지만, 더 이상 참을 수 없어 회사를 나갈 수밖에 없다고 생각했다”고 호소했다.

한편 민희진 전 대표는 지난해 11월 사내이사직을 사퇴하고 회사를 떠난 뒤, 하이브를 상대로 풋옵션 행사 대금 청구 소송을 제기했다. 재판부가 해당 청구를 인정할 경우, 하이브는 민 전 대표에게 약 260억 원을 지급하게 된다.

