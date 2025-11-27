잔나비, 단독 콘서트 오늘(27일) 티켓 오픈…겨울 대합창 ‘예매 전쟁’ 시동

잔나비가 올 한 해의 뜨거운 기록을 겨울의 대합창으로 이어간다.

잔나비 연말·연초 콘서트 '합창의 밤 2026, The Party Anthem'의 티켓 예매가 27일 오후 7시 온라인 예매사이트 티켓링크를 통해 오픈된다. 앞서 전국투어 전 회차 매진, 데뷔 첫 KSPO DOME 단독 공연 전석 매진을 기록한 만큼, 이번 공연 역시 치열한 예매 경쟁이 예상된다.

'합창의 밤 2026, The Party Anthem'은 잔나비가 직접 붙인 공연명으로, "묵은 해를 고이 보내고 희망찬 새해를 맞이하자, 근사한 샹들리에 아래에서 모두 함께 노래하자"라는 메시지를 기반으로 한 대규모 겨울 파티형 콘서트다. 시즌 콘서트 특유의 온기, 관객의 합창, 잔나비의 서정적 연출이 맞물려 한 해의 끝과 시작을 잇는 대표적 연말 프로젝트가 될 전망이다.

이번 공연은 12월 27·28일 서울 잠실실내체육관, 2026년 1월 3·4일 부산 벡스코 제1전시장 1홀에서 펼쳐진다. 티켓은 서울 공연이 27일 오후 7시, 부산 공연이 오후 8시에 각각 오픈되며, 예매자 전원에게는 공식 팬라이트가 1매당 1개씩 제공된다. 국내 예매와 동시에 글로벌 예매 페이지도 활성화돼 해외 팬들도 같은 시간에 참여할 수 있다.

공연에서는 올해 발매한 정규 4집 'Sound of Music' 시리즈와 잔나비의 대표곡들이 겨울 시즌 분위기에 맞춰 새롭게 편곡된다. 잔나비는 라이브 밴드의 에너지와 감각적인 무대 연출을 결합해 몰입도 높은 무대를 구현하며 관객들에게 잔나비만의 계절감과 음악적 서사를 전달할 계획이다.

잔나비는 '합창의 밤 2026, The Party Anthem'을 출발점으로 2026년에도 앨범·공연·스토리텔링이 맞물린 프로젝트를 이어가며, 무대 위에서 잔나비만의 에너지를 계속해서 확장해 나갈 예정이다.

잔나비 연말·연초 콘서트 '합창의 밤 2026, The Party Anthem' 서울·부산 공연 티켓은 27일 오후 7시와 8시, 각각 티켓링크를 통해 예매할 수 있다.

