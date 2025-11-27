김변호사의 바이오 공부일기’ 출간

‘깊은 관심과 설렘으로 바이오 생태계에 들어선 현직 변호사의 2년간의 기록.’

법률가의 시각에서 바이오산업을 탐구한 신간 ‘김변호사의 바이오 공부일기’가 출간됐다. 저자 김우한 변호사는 2년에 걸쳐 바이오 산업 전반을 공부하며 기록한 글 100여 편을 한 권으로 묶었다.

책은 ▲면역체계와 단백질 생성 같은 기초 생명과학 ▲아스가르드 고세균 등 미생물 연구 ▲ADC(항체약물접합체) 등 바이오 의약 기술 ▲임상·허가 절차 ▲파킨슨병 등 주요 질환 ▲국내외 바이오텍 사례 등 폭넓은 주제를 다룬다.

‘일기’라는 제목이 시사하듯 전문 교재가 아니라 비전문가가 바이오를 이해해가는 과정을 솔직하게 담은 에세이에 가깝다.

김 변호사는 국내 제약사에서 ‘보툴리눔 균주 분쟁’을 담당한 경험을 계기로 바이오산업에 매력을 느꼈다. 이후 2024년 KAIST 바이오웰스 최고위혁신과정(BHP)을 수강하며 링크드인에 ‘바이오 관심갖고 공부하기’ 그룹을 만들고 매일 공부 기록을 공유했다. 이 콘텐츠들이 이번 출간으로 이어졌다.

저자는 “바이오의약품을 ‘무엇을 치료하는가(질병)’, ‘어떻게 작용하는가(기전)’, ‘무엇을 겨냥하는가(타깃)’ 등 다양한 기준으로 분류할 수 있다”며 “특히 타깃과 작용기전을 결합한 방식으로 체계를 잡아 공부했다”고 이야기한다. 복잡한 바이오 지식을 효과적으로 이해하기 위한 나름의 학습법이었다는 게 그의 설명이다.

저자는 “머리는 좋은데 가진 것 없는 우리나라가 반도체 다음으로 가야 할 길은 바이오”라고 주장한다. 그는 “이 말이 사실이든 아니든, 바이오산업이 빠르게 성장하고 있다는 점은 분명하다”고 이야기한다.

비전문가였던 자신이 바이오에서 ‘미래 가능성’을 발견한 만큼, 더 많은 독자들이 바이오 분야에 관심을 갖길 바라는 마음도 전한다.

바이오 산업을 전문적 용어 없이 풀어낸 이 책은 바이오가 낯선 일반 독자에게 기초 이해를 돕는 입문서로서 의미가 있다는 평가다. 기술·기업 중심이 아닌 ‘공부하는 비전문가의 관점’을 전면에 놓은 점도 특징이다. 김우한 지음 / 부크크 / 246 / 1만9300원

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

