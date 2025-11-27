대한야구소프트볼협회, 야구·소프트볼·베이스볼5 유소년 여자 선수 저변 확대 위한 MOU

사진=대한야구소프트볼협회 제공

대한야구소프트볼협회가 지난 26일 NH인재원에서 한국리틀야구연맹, 한국여자야구연맹, 한국티볼연맹, 한국연식야구연맹과 손잡았다.

대한야구소프트볼협회는 4대 연맹과 소프트볼·베이스볼5 유소년 여자 선수 저변 확대 및 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약에는 각 단체를 대표하는 양해영 회장(대한야구소프트볼협회), 김승우 회장(한국리틀야구연맹), 임혜진 회장(한국여자야구연맹), 강준상 회장(한국티볼연맹), 김양경 회장(한국연식야구연맹)이 참석했다. 협회와 4대 연맹이 보유한 인적·물적 자원을 적극 활용해 국내 야구·소프트볼·베이스볼5 유소년 여자 선수 저변을 확대하고 활성화하여 국제 경쟁력 강화에 협력하기로 뜻을 모았다.

협회가 기존에 운영하던 ‘여학생야구소프트볼교실’ 및 ‘유소년 스포츠 기반 구축 베이스볼5 교실’, ‘i-League 야구 페스티벌’, ‘소프트볼 캠프’ 등의 사업에 4대 연맹과의 협력을 바탕으로 참가 대상을 4대 연맹 소속 유소년 여자 선수까지 확대해 선수들이 더 어린 나이부터 운동을 시작할 수 있는 체계를 마련하기로 했다.

협회는 이번 협약으로 유소년 여자 선수들이 야구, 소프트볼, 티볼, 베이스볼5 등 다양한 종목을 경험함으로써 향후 진로 선택과 선수 활동에서 더 많은 기회를 가질 수 있는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 또한 2026년 전국학교스포츠클럽 축전의 연식야구 대회에는 4대 연맹 소속 유소년 여자 선수들이 적극 참여할 수 있도록 지원한다. 더 나아가 베이스볼5 활성화로 이어질 수 있도록 시스템을 구축할 예정이다.

양해영 회장은 “협회 및 4대 연맹 소속 유소년 여자 선수의 종목 간 교차 등록을 허용하고 경계를 허물어 한국 야구·소프트볼·베이스볼5의 올림픽 등 국제대회 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 하겠다”며 “4대 연맹과의 실무 협력을 통해 종목 간 교류를 활성화하고 유소년 여자 선수들을 위한 지원 프로그램 마련에도 적극적으로 나서겠다”고 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

