쁘띠365의원, 노바스템 줄기세포 정맥주사 도입

춘천 쁘띠365의원(공병설 대표원장)이 항노화 및 면역력 개선을 위한 치료법으로 노바스템 줄기세포 정맥주사를 도입했다고 밝혔다.

노바스템 줄기세포 정맥주사는 탯줄 유래 중간엽 줄기세포(MSCs) 를 기반으로 한 세포치료제로, 식품의약품안전처(MFDS) 로부터 승인된 줄기세포치료용 제제를 활용하여 체내에 직접 정맥으로 주입함으로써 세포 재생, 면역 조절, 전신 항염증 작용 등의 효과를 기대할 수 있다.

중간엽 줄기세포는 체내에서 손상된 조직을 복구하고, 면역 시스템의 항상성을 유지하는 데 핵심적인 역할을 한다. 노바스템 주사는 이러한 MSCs를 고농도로 정제하여 주입하기 때문에, 노화로 인한 피로감, 수면장애, 피부 탄력 저하 등 다양한 신체 노화 징후의 개선에 활용되고 있다.

공병설 대표원장은 “줄기세포 정맥주사는 전신 항염작용을 통해 만성 염증으로 인한 노화 진행을 늦추는 데 도움을 줄 수 있다”며 “고난이도의 정맥주사 치료이므로 반드시 정확한 진단과 청결한 시술 환경에서 이뤄져야 한다”고 강조했다.

