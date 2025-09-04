[건강단신] 리아성형외과 신사동에 개원

안면거상·거상재수술 등 안티에이징 치료 특화 리아성형외과가 오는 8일 서울 신사동에 개원한다.



병원은 동안성형 전문가로 꼽히는 성형외과 전문의 안건형 대표원장(사진)이 이끈다.

그는 연세대 세브란스병원 성형외과 전임의를 지내고, 리팅성형외과 서울·부산점에서 안티에이징 치료에 나서왔다. 현재 세브란스병원 외래교수를 겸임하고 있다.



병원에서는 안면거상 후 재수술 ▲안면윤곽술 후 거상술 ▲필러·지방이식 이력이 있는 의료소비자를 위한 클리어 거상 ▲속칭 ‘심술보’로 불리는 심부볼 지방 제거 ▲지방흡입·목근막묶기를 병행하는 이중턱 거상 등에 특화된 진료에 나선다.



안 원장은 “제가 추구하는 수술은 단순한 ‘동안 효과’에 머물지 않는다”며 “한 분 한 분의 삶과 경험을 존중하며, ‘개성과 조화를 담은 자연스러운 아름다움을 찾아 드리는 것을 철학으로 삼아 개원하게 됐다”고 밝혔다. 이어 “깊은 해부학적 이해와 풍부한 임상 경험을 바탕으로 첫 상담부터 회복까지 아름다움을 향한 여정을 함께하겠다”며 “단 한 번이 아닌, 평생의 아름다움을 지켜주는 안티에이징 파트너가 될 것”이라고 덧붙였다.

