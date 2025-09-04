전소미, 영화 ‘퍼펙트 걸’로 연기 도전

가수 전소미가 정식 연기에 도전한다.

더블랙레이블은 전소미가 영화 'PERFECT GIRL'(퍼펙트 걸)에 출연한다고 4일 밝혔다. 'PERFECT GIRL'은 K팝을 소재로 한 스릴러 영화로, 쟈니브로스의 홍원기 감독이 메가폰을 잡고 배드랜즈와 썬더로드필름이 제작을 맡는다.

K팝 세계의 경쟁과 연습생들의 이야기를 그리는 영화 'PERFECT GIRL'은 오는 10월 크랭크인을 앞두고 있다. 또한 배우 겸 모델 아델린 루돌프, 글로벌 메가 히트작 '케이팝 데몬 헌터스'의 '루미' 역 성우이자 'PERFECT GIRL'의 공동 제작자로도 이름을 올린 배우 아덴 조가 출연해 전소미와 호흡을 맞춘다.

처음으로 정극에 출사표를 내민 전소미가 'PERFECT GIRL'에서 어떤 역할을 맡아 활약할지, 연기자로서의 새로운 변신에도 이목이 집중된다.

한편, 전소미는 지난 8월 11일 두 번째 EP 'Chaotic & Confused'와 타이틀곡 'CLOSER'(클로저)를 발매하고 활동을 성료했다. 기존의 통통 튀고 발랄한 모습에서 탈피해 보다 성숙한 음악적 색채를 보여준 전소미의 새로운 모습에 K팝 팬들이 환호했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]