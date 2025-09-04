연상호 감독 ‘얼굴’, 할인권 수혜 기대…제2의 ‘좀비딸’ 될까

영화 얼굴(연상호 감독)이 2차 국민 영화관람 할인권의 수혜작 자리를 노린다.

얼굴은 앞을 못 보지만 전각 분야의 장인으로 거듭난 임영규(권해효)와 살아가던 아들 임동환(박정민)이 40년간 묻혀 있던 어머니의 죽음에 대한 미스터리를 파헤치는 이야기를 그린 영화다.

오는 8일부터 국민 영화관람 할인권이 추가 지급된다. 영화 산업 활성화를 위해 추진된 국민 영화관람 할인권은 1인당 6000원의 할인쿠폰이 2매 지급되며, 1차 할인권을 사용한 관객들도 혜택을 적용 받을 수 있다. 국민 영화관람 할인권은 전국 영화관에서 사용할 수 있으며, 자세한 사용 방법은 각 영화관 홈페이지 및 어플리케이션 또는 영화진흥위원회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

앞서 영화 좀비딸은 지난 7월 30일 개봉을 닷새 앞둔 25일 영화관람 6000원 할인권이 배포되며 관객수 500만을 넘는 등 긍정적 효과를 얻은 바 있다. 11일 개봉 예정인 얼굴 역시 2차 국민 영화관람 할인권 배포 이후 개봉하는 만큼, 관객 몰이에 도움을 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

