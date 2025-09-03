권은지, 10M 공기소총 개인·단체 신기록…홍범도장군배 대회 첫날, 한국신기록 2개

제5회 홍범도장군배 전국사격대회 첫날 10M 공기소총 여자 일반부 단체전에서 한국 신기록을 경신한 울진군청팀 권은지, 모수정, 박예은, 조은서 선수(왼쪽부터). 사진=대한사격연맹 제공

제5회 홍범도장군배 전국사격대회 첫날, 한국신기록 2개가 연달아 수립됐다.

울진군청 소속 권은지 선수가 10M 공기소총 여자 일반부 본선에서 637.2점을 기록하며 기존 한국신기록 636.7점을 0.5점 경신했다. 권은지 선수는 안정적인 실력을 보여주며 흔들림 없는 집중력으로 완벽한 경기를 펼쳤다.

10M 공기소총 단체전에서는 울진군청 팀이 1899.3점을 기록하며 종전 한국신기록 1895.9점을 무려 3.4점이나 상회하는 엄청난 기록을 세웠다. 울진군청은 권은지, 모수정, 박예은, 조은서 4명의 선수가 출전했으며, 선수 모두가 높은 수준의 경기력을 보여주며 팀의 전체적인 저력을 과시했다.

국제대회에서는 단체전 출전선수를 3명으로 제한하고 3명의 기록을 모두 합산하여 단체전 순위를 결정하지만, 국내대회에서는 최대 4명까지 출전이 가능하고 그 중 기록이 우수한 3명의 기록을 합산하여 순위를 매기는 방식을 채택하고 있다.

울진군청 이효철 감독은 "올해 한국신기록을 4회나 세웠는데, 단체 2회 개인 2회 모두 권은지 선수가 관련되어 운이 따라준 것 같다"며 "큰 비결은 없지만 평소 훈련 시 선수들의 의지와 훈련태도가 좋고, 각자가 대표선수가 되고자 하는 목표를 가지고 개인기록 경신을 위해 노력한 결과"라고 설명했다.

특히 권은지 선수에 대해서는 "올해 국내외 대회에서 꾸준히 입상하며 좋은 기록을 내고 있는 선수로, 세계정상을 향한 강한 목표의식과 꿈이 있다"며 "작년 파리올림픽 출전 좌절의 아픔을 겪은 후 한층 더 성숙해져 훈련을 시합처럼 하고, 대회 시 집중 강도가 더욱 올라간다"고 평가했다.

이번 한국신기록 수립은 권은지 선수에게 2026년 국가대표 선발에 있어 매우 유리한 고지를 점하게 해주었다. 아시아선수권대회 성적과 이번 신기록을 바탕으로 국가대표 선발전에서 강력한 경쟁력을 보여줄 것으로 기대된다.

대한사격연맹 강연술 회장은 "대회 첫날부터 한국신기록이 2개나 수립되어 매우 고무적"이라며 "울진군청 이효철 감독에게도 축하전화를 건냈다며, 권은지 선수와 울진군청의 뛰어난 실력이 다른 선수들에게도 좋은 자극이 되어 앞으로 더 많은 기록 경신이 이어질 것으로 기대한다"고 밝혔다.

홍범도장군기념사업회 관계자는 "홍범도 장군의 불굴의 정신을 기리는 대회에서 한국 사격의 새로운 역사가 쓰여지고 있다"며 "이번 기록들이 한국 사격 발전의 새로운 이정표가 되길 바란다"고 전했다.

대회는 9월 8일까지 계속되며, 각 종목별 국가대표 및 후보선수 선발전이 치열하게 펼쳐질 예정이다. 첫날 국가대표 3인방의 완벽한 경기력을 보여준 만큼, 다른 종목에서도 기존 국가대표들과 신예 선수들 간의 치열한 경쟁이 기대된다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

