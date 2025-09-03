박탐희, 8년 전 암 투병 사실 고백…“아이들 생각에 고통스러워”

배우 박탐희가 과거 암 투병 사실을 처음으로 공개했다. 사진 = 유튜브 채널 ‘새롭게하소서’

배우 박탐희가 과거 암 투병 사실을 처음으로 공개했다.

박탐희는 3일 유튜브 채널 ‘새롭게하소서’에 공개된 ‘최초 공개! 8년 동안 아무에게도 말하지 못했던 이야기’라는 제목의 영상에 출연해, 암 진단을 받고 투병했던 경험을 털어놓았다.

그는 “너무 떨린다”며 이야기를 시작했다. 박탐희는 2017년 학부모 모임에서 의사로부터 건강검진을 권유받아 조직 검사를 받았고, 이후 암 진단을 받았다고 밝혔다. 그는 “심장이 쿵 소리가 나면서 지하로 확 빨려 들어갔다가 올라오는 느낌이었다”며 당시 충격을 회상했다.

이어 “아이를 보는데 눈물도 안 났다. 어떡하지 그 생각만 들었다”고 말하며, 당시 감정을 고백했다. 그러면서 “2017년 5월 암 환자가 됐다”며 “죽음이 현실적으로 다가오니까 다르더라. 말로 표현할 수 없는 감정이었다. 그때가 40살이었다”고 덧붙였다.

박탐희는 “남겨질 아이들이 엄마 없이 자랄 수 있다는 것에 고통스러웠다”며 “가족들은 모르고 친언니만 알았다. 죽을 것같이 아팠다. 이걸 다른 사람들이 알면 아프니까 아프게 하고 싶지 않았다”고 덧붙였다.

처음에는 초기 진단이었지만, 개복 수술 후 전이 사실이 확인되며 큰 수술과 항암 치료까지 받게 됐다고 전했다. 그는 “항암을 하면서 진짜 암 환자인 게 실감이 났다”고 말했다. 그러면서 “주저앉아서 울었다”고 당시를 떠올리며 눈시울을 붉혔다.

한편, 박탐희는 2008년 사업가 남편과 결혼해, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

