라이엇게임즈, 발로란트 챔피언스 파리 기념 컬렉션 출시

라이엇 게임즈가 발로란트 e스포츠 최고 권위 대회인 챔피언스 파리를 앞두고 컬렉션을 선보인다.

라이엇 게임즈는 오는 12일 프랑스 파리에서 개막하는 발로란트 챔피언스 파리를 기념한 ‘2025 챔피언스 컬렉션’을 오는 4일 전 세계 동시 출시한다고 2일 밝혔다.

2025 발로란트 챔피언스 컬렉션은 세계 최고에 도전하는 16개 팀의 열정과 노력을 반영했다. 게임을 플레이하면서 가장 짜릿한 순간인 클러치와 챔피언이 결정되는 황금과 같은 시간에서 영감을 받았다.

총기인 2025 챔피언스 밴달(Vandal)은 경기에서 최다 킬을 기록할 경우 붉은 빛의 불꽃 윤곽이 나타나고 킬을 올릴 때마다 황금빛으로 변하면서 챔피언의 오오라를 발한다. 킬을 올릴 때마다 무기가 일정 시간 동안 완전한 금색으로 변화하고 추가 킬을 이어가면 금색 상태가 유지된다.

마무리 시에는 2025년 발로란트 챔피언스 주제곡이 재생되며 승리까지 몇 개의 라운드가 필요한지 보여주는 라운드 카운터가 표시되며 마무리 배경에는 아군 요원들의 실루엣이 나타난다. 마무리가 발동한 뒤에는 2025 챔피언스 밴달을 장착한 플레이어와 아군이 맵 전역에 사격할 때마다 황금빛 VCT 마크를 남길 수 있다.

챔피언스 밴달의 킬 카운터는 경기 중 플레이어가 기록한 킬 수를 추적하고 자세히 보기 사용 시 2025 챔피언스 최종 결승전까지 날짜 카운트가 표시된다. 발사 시 맞춤형 사운드와 VCT 로고 모양의 총구 섬광 비주얼 효과가 제공되고 무기 점검 애니메이션 중 테마곡이 재생된다.

2025 챔피언스 버터플라이 나이프(Butterfly Knife)에도 챔피언의 오오라가 적용된다. 밴달과 마찬가지로 경기에서 최다 킬을 기록하면 붉은 빛의 불꽃 윤곽이 빛나고 어떤 무기나 스킬로 킬을 올리면 몇 초 동안 황금빛으로 변한다. 킬을 올릴 때마다 일정 시간 동안 무기가 완전한 금색 형태로 변하고 연속해서 적을 처치하면 금색 상태가 계속 유지된다. 새롭게 추가된 무기 점검 애니메이션과 모든 다른 애니메이션에 맞춤형 시각 효과와 효과음이 포함된다.

장식에도 챔피언스에서 영감을 받은 요소가 반영됐다. 플렉스는 챔피언스 트로피를 본떠 디자인됐으며 자세히 보기 시 2025 테마곡을 재생하고 승리까지 필요한 라운드를 표시한다. 금색과 검은색으로 구성된 총기 장식은 VCT에 영감을 받아 제작됐으며, 플레이어 카드와 스프레이는 2025 챔피언스 테마와 연결되어 디자인됐다.

라이엇 게임즈는 2024년 e스포츠 번들을 통해 VCT에 참가하고 있는 파트너 팀들에게 4천만 달러(한화 약 555억원) 이상을 나눠준 바 있다. 라이엇 게임즈는 지난 해와 마찬가지로 챔피언스 2025 컬렉션의 순이익 중 50%를 VCT 팀들에게 분배한다. 발로란트를 즐기는 플레이어들은 2025 챔피언스 컬렉션을 구매함으로써 발로란트 e스포츠 생태계를 지원할 수 있다.

