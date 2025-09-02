이가네양꼬치, 9월 고객 감사 특별 할인 및 상표 리뉴얼 단행

사진=이가네양꼬치

양꼬치 전문 브랜드 이가네양꼬치가 브랜드 창립 21주년을 맞아 고객 성원에 보답하기 위해 오는 9월 9일부터 9월 30일까지 전 매장에서 특별 할인 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 행사 기간 동안 양갈비(1인분 250g 기준)를 할인된 가격으로 진행한다.

업체에 따르면 이가네양꼬치는 수도권을 중심으로 40곳 이상의 매장을 운영하고 있다. 고품질 원육을 사용해 양고기 특유의 잡내를 최소화하고, 고소한 육향과 부드러운 육질을 선보이고 있다.

더불어 올해를 기점으로 상표(브랜드 로고 및 간판) 리뉴얼도 단행한다.

새롭게 디자인된 브랜드 로고와 간판은 전국 매장에 일괄 적용되며, 기존 간판은 일체 사용하지 않는다. 이번 리뉴얼을 통해 매장 외관부터 서비스까지 깔끔하고 일관된 브랜드 이미지를 구축해 나갈 예정이다.

이가네양꼬치 관계자는 “브랜드 창립 21주년을 맞아 고객 감사의 마음을 담아 특별 이벤트를 준비했다”며, “앞으로도 변치 않는 맛과 서비스를 유지하는 동시에 새로운 브랜드 이미지로 더 높은 고객 만족을 실현하겠다”고 밝혔다.

이벤트와 관련한 보다 자세한 내용은 이가네양꼬치 본점 플레이스 소식창에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자

