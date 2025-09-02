‘오만추’ 홍자 “함께 있을 때 편안”…박광재와 최종커플

지난 1일 방송된 KBS Joy, KBS2 ‘오래된 만남 추구’(이하 ‘오만추’)에서는 3기 최종 애프터 선택이 공개됐다.

이날 송병철과 1:1 릴레이 데이트를 한 홍자는 자신에 대해 진심으로 이야기하는 모습에 감동을 전했다. 홍자는 “나에 대해 알아준다는 건 굉장히 감격스러운 거 아니냐. 그런 부분이 기억에 남는다”라며 마음을 드러냈다.

최종 선택의 시간이 다가오자 박광재는 “2기 출연 후 많이 후회했다. 이번엔 후회하지 않으려 많이 노력했다. 그분을 본 순간 느낌 마음 그대로 가겠다”라며 홍자를 선택했다. 그는 “싫어할 만한 부분이 단 하나도 없었다”라며 솔직한 마음을 고백했다.

이에 홍자 역시 “함께 있을 때 편안하고 시간이 빨리 가는 것 같았다”며 박광재와의 인연에 촛불을 밝혔다. 두 사람은 서로를 선택하며 최종 커플로 이어졌다.

한편, 다른 출연자 이켠은 “제가 설레고 많이 떨었던 데이트는 홍자와의 데이트였다. 오래된 만남을 유지하고 싶단 생각을 많이 했다”라고 밝혔지만 최종 인연은 이어지지 않았다.

무엇보다 이번 방송에서 홍자는 까도 까도 새로운 매력이 드러나는 ‘양파 같은 매력’을 선보이며 시청자들을 사로잡았다. 진솔함과 따뜻함, 그리고 예측할 수 없는 설렘까지 담아낸 모습은 그만큼 다채로운 매력의 소유자임을 입증했다.

‘오만추’ 3기 최종 애프터 선택을 통해 홍자는 진심 어린 선택과 함께 새로운 매력을 보여주며 시청자들의 마음을 따뜻하게 물들였다.

