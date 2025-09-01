‘돌싱글즈4’ 제롬·베니타, 2년 만에 결별…“고마운 마음으로 각자의 길”

‘돌싱글즈’ 베니타, 제롬. 사진 = 베니타 SNS 계정

‘돌싱글즈’를 통해 연인으로 발전했던 제롬과 베니타가 결별했다.

베니타는 1일 자신의 SNS를 통해 “이 글을 올리기까지 많은 고민 끝에 저희를 응원해 주신 모든 분에게 감사 인사를 드리는 게 맞는다고 생각하여 조심스럽게 올립니다”고 밝혔다.

이어 “특별하게 만나 함께 지내면서 많은 추억도 쌓고 많은 분의 응원을 받으며 지내왔지만, 서로에게 고마운 마음을 안고 이제는 각자의 길을 가기로 결정했습니다”라고 전하며 결별 소식을 전했다.

또한 “미움 없이 단순히 더 나은 서로의 삶을 위해 내린 결정입니다”라며 “그동안 응원해 주신 분들께 감사드리며 앞으로도 홀로서는 각자를 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠습니다, 조금만 쉬었다 더 성숙한 모습으로 인사드리겠습니다”라고 덧붙였다.

한편, 제롬과 베니타는 2023년 10월 종영한 MBN 예능 프로그램 ‘돌싱글즈4’에서 최종 커플로 이어졌으며, 이후 연인 관계를 유지해왔다. 특히 지난해 7월 방송된 ‘돌싱글즈 외전’에 출연해 양가 부모를 만나 결혼에 대한 진지한 대화를 나누며 화제를 모은 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]