마뱅코리아, ‘리유니트 프리미엄 R 시리즈’ 국내 출시… 저도주 프리미엄 와인 선봬

사진=마뱅코리아

마뱅코리아(이하 ‘마뱅’)는 이탈리아 대표 와인 브랜드 리유니트(Riunite)의 새로운 프리미엄 라인업 ‘리유니트 프리미엄 R 시리즈’를 국내 시장에 선보인다고 1일 밝혔다.

업체에 따르면 ‘리유니트 프리미엄 R 시리즈’는 브랜드의 전통과 현대적인 감각을 결합한 디자인이 특징이다. 각 품종 라벨은 단일 색상으로 와인의 개성을 직관적으로 드러내고, 에밀리아 로마냐(Emilia-Romagna) 지역의 풍경을 스케치로 담아 브랜드의 정체성과 뿌리를 표현했다.

이번 시리즈는 리유니트 제품 가운데 처음으로 750ml 병에 상징적인 ‘R’ 로고 양각을 적용해 독창성을 더했으며, 라벨 상·하단에는 금빛 테두리를 넣어 고급스러운 이미지를 강조했다.

또한 이탈리아 와인 시장에서 꾸준히 사랑받아온 베스트셀러로, 알코올 도수가 약 8%인 저도주 와인으로 부담 없이 즐길 수 있으며, 다양한 음식과 잘 어울려 데일리 와인으로 적합하다는 점도 특징이다.

마뱅코리아 관계자는 “리유니트는 지난 40여 년간 미국 시장에서 꾸준히 톱 10 안에 오르며 스테디셀러로 자리매김해 왔다”며 “특히 전 세계 판매 1위 람브르스코 와인 브랜드로 인정받은 리유니트가 새롭게 선보이는 ‘리유니트 프리미엄 R 시리즈’는 다양한 소비층이 선물용으로 선택하기 좋은 와인이며, 와인 초보자부터 애호가들까지 맛있는 음식과 함께 네츄럴 스파클링으로 즐기기 적합한 저도주 와인”이라고 전했다.

35년 넘게 국내 와인 시장과 함께한 마뱅은 1세대 수입사로서 신뢰를 기반으로 와인 경험을 넓혀왔다. 이번 신제품 출시를 통해 기존 고객뿐 아니라 새로운 소비자층까지 아우르며 한층 다양화된 와인 경험을 제공한다는 계획이다.

한편, 리유니트 프리미엄 람브루스코는 2025 LA 인비테이셔널 와인&스피리츠 챌린지(LA Invitational Wine&Spirits Challenge)에서 93점으로 금메달을, 2024 텍솜 인터내셔널 와인 어워즈(TEXSOM International Wine Awards)에서 은메달을 수상했으며, 더 테이스팅패널 매거진(The Tasting Panel)에서 90점의 평가를 받는 등 국제적으로도 품질을 인정받았다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]