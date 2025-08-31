세계 1위 안세영, 세계선수권 2연패 좌절… 김원호-서승재 결승 진출

안세영. 사진=AP/뉴시스

안세영. 사진=AP/뉴시스

‘배드민턴 여제’ 안세영(삼성생명)의 세계개인선수권대회 2연패가 좌절됐다.

안세영(세계랭킹 1위)은 30일 프랑스 파리의 아디다스 아레나에서 열린 2025 세계개인배드민턴선수권 여자 단식 4강전에서 천위페이(중국·4위)에게 0-2(15-21 17-21)로 패했다.

2023년 덴마크 코펜하겐 대회에서 한국 선수 최초로 이 대회 단식 종목 정상에 오른 안세영은 2연패에 도전했으나 실패했다.

라이벌 천위페이에게 덜미를 잡혔다. 이날 경기 전까지 안세영과 천위페이의 상대 전적은 13승13패. 그만큼 치열하게 다퉈왔다. 이날 패배로 안세영이 상대 전적에서 뒤지게 됐다.

안세영은 1세트 초반부터 천위페이에 끌려 갔다. 5연속 실점을 하면서 뒤처졌고 끝내 따라잡지 못했다. 2게임에서는 6-3으로 앞서 나가다 결국 역전을 허용했고 승부마저 내줬다.

남자복식에서는 우승을 기대해 볼 수 있게 됐다. 세계랭킹 1위 김원호-서승재(삼성생명) 조가 결승에 진출했다. 31일 같은 장소에서 열린 대회 복식 4강전에서 덴마크의 킴 아스트루프-안데르스 스카루프 라스무센(5위)을 2-0(21-12 21-3)으로 꺾었다.

압도적인 승리였다. 특히 2세트에서는 3점만 내주며 일방적인 경기를 펼쳤다. 김원호-서승재는 이날 오후 열리는 결승전에서 천보양-류이(중국·11위)와 맞붙는다. 올해에만 5번의 우승을 합작한 김원호-서승재는 첫 세계선수권 우승까지 정조준한다.

