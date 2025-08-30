이채민, 은밀한 취미?…임윤아도 깜짝 놀란 광대 행색

폭군의 셰프 스틸컷. tvN 제공

폭군 이채민의 은밀한(?) 취미생활이 공개된다.

30일 방송되는 tvN ‘폭군의 셰프’에서는 연지영(임윤아 분)의 혼을 쏙 빼놓을 연희군 이헌(이채민 분)의 깜짝 이벤트가 펼쳐진다.

이헌은 첫 등장부터 구식례 참석 대신 개기 일식에 맞춰 사냥을 즐기며 국정과는 다소 거리가 먼 듯한 태도를 보였다. 뿐만 아니라 도무지 종잡을 수 없을 만큼 급격한 심경 변화로 인해 궐 안의 사람들은 물론 백성들에게도 탐탁지 않은 시선을 받고 있다.

여기에 사냥터에서부터 우연히 엮이게 된 귀녀(鬼女) 연지영을 입궐시키면서 계속해서 예측할 수 없는 행보를 이어가고 있는 상황. 이처럼 어디로 튈지 모르는 국왕 이헌의 진짜 속내가 궁금해지는 가운데 이번 방송에서 그의 또 다른 얼굴이 베일을 벗는다.

공개된 스틸컷 속 이헌은 형형색색의 의상과 처용탈을 장착한 채 흡사 놀이패 광대가 된 듯한 차림을 하고 있어 눈길을 사로잡는다. 왕의 위엄을 벗어던지고 파격적인 행색으로 나타나 놀라움을 자아낸다.

이를 마주하고 있는 연지영은 넋이 나간 듯한 서길금(윤서아 분)을 품에 안고 경악을 금치 못한다. 반면 탈을 벗은 이헌은 알 수 없는 미소를 지으며 두 사람을 의미심장하게 바라봐 과연 이들에게 어떤 일이 벌어진 것인지 관심이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]