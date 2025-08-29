OK저축은행 배구단, 연습경기 통해 실전 감각·팀워크 강화 초점…신영철 감독 “기본기 중요성 다시 한번 느껴”

사진=OK저축은행 제공

OK저축은행 읏맨 프로배구단은 연습경기를 통한 팀워크 강화에 초점을 맞추며 해외 전지훈련 전반기 일정을 마쳤다고 29일 밝혔다.

지난 25일 일본 히로시마로 출국한 OK 읏맨 배구단은 26~27일 이틀간 오전에는 볼 훈련을 진행하고 오후에는 일본 SV리그 소속 히로시마 썬더스, 일본 준텐도 대학과 연습경기를 통해 실전 감각을 끌어올렸다. 2025년 비시즌 선수단에 변화가 많았던 만큼 최대한 많은 연습경기를 치르며 선수단이 새 시스템에 적응하고 팀워크를 끌어올리는 데 초점을 두며 전지훈련 일정을 보내고 있다.

연습경기에는 이민규, 전광인 등 차기 시즌 주축 역할을 맡을 선수들이 많은 시간을 소화했다. 주전 세터를 맡을 이민규와 공격수들의 호흡을 끌어올리는 과정과 공격적인 서브 등에 중점을 두며 실전에 가까운 연습경기를 치렀다.

사진=OK저축은행 제공

OK 읏맨 배구단 신영철 감독은 이틀간 연습경기를 통해 기본기의 중요성을 되새겼다고 밝혔다. 신영철 감독은 “히로시마 썬더스, 준텐도 대학과 연습경기를 치르며 일본 배구 특유의 유기적인 움직임과 탄탄한 기본기를 다시 한번 확인했다. 대학팀의 훈련 과정만 보더라도 왜 일본 배구가 지금처럼 기본기가 잘 갖춰져 있는지 알 수 있었다”라며 “기본기가 잘 갖춰진 팀은 쉽게 무너지지 않는다. 이번 연습경기를 통해 느낀 일본 배구의 강점 중 우리가 활용할 수 있는 부분을 잘 찾아서 녹여내고 팀을 발전시켜 나아가겠다”라고 전했다.

28일 휴식을 취한 OK 읏맨 배구단은 29일과 30일 히로시마 썬더스, 일본 준텐도 대신 합류하는 일본 스포츠과학대학과 연습경기를 이어간다. OK 읏맨 배구단은 모든 일정 소화 후 31일 인천국제공항으로 귀국할 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

