FC서울, ‘크러시데이’ 개최

FC서울이 공식 스폰서 롯데칠성 ‘크러시(KRUSH)’와 함께 여름밤 축구 팬들을 위한 특별한 맥주 축제를 연다. FC서울은 오는 31일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 열리는 FC안양과의 홈경기를 ‘크러시데이’로 개최하고, 팬들과 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 선보일 예정이다.

‘크러시데이’는 경기 시작 3시간 전인 오후 4시 장외 행사장에서 문을 연다. 푸드존에는 생맥주 라운지가 설치되어 크러시 생맥주를 특별 할인 판매하며, 야채곱창·족발·닭강정·닭꼬치·피자·츄러스 등 풍성한 먹거리와 함께 시원한 맥주를 즐길 수 있다. 이벤트존에서는 축구 팬들을 위한 체험형 프로그램이 이어진다.

DJ와 함께하는 무선 헤드셋 무소음 파티를 비롯해 풀오픈캔 탄산퐁 게임, 게릴라 탄산퐁 게임, 뽑기 이벤트 등이 진행되며, 참가자에게는 FC서울 유니폼, 응원 머리띠, 짝짝이, 띠부실, 그립톡 등 다양한 경품이 제공된다. 무소음 파티에는 FC서울 장내 MC와 치어리더가 함께 참여해 현장의 열기를 더욱 고조시킬 예정이다.

장내에서는 팬 참여형 이벤트가 진행된다. 팬들을 대상으로 ‘크러시 투어’와 ‘플레이어 에스코트’ 기회가 제공돼 선수들을 가까이에서 만나는 특별한 경험을 선사한다. 또한 전광판 퀴즈 이벤트, 맥주 마시기 대회, ‘크러시데이’ 기념 카운트다운 등이 진행되어 경기장을 찾은 팬들에게 즐거움을 안길 계획이다.

더불어 동측 지정석에는 ‘크러시 응원석’이 신설된다. 해당 좌석을 구매한 고객에게는 북측광장 크러시 라운지에서 크러시 생맥주 1잔과 FC서울 X 크러시 스페셜 굿즈를 함께 증정한다.

