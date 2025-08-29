대한역도연맹, 2025 역도 지도자 강습회 성료

사진=대한역도연맹 제공

대한역도연맹은 지난 28일 진천선수촌에서 ‘2025 역도 지도자 강습회’를 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

이번 강습회는 대한역도연맹이 주관하고 대한역도연맹 공식 후원사인 SBD Korea가 후원했으며, 역도 지도자들의 선수 관리 역량과 전문성을 강화하기 위해 마련되었다.

행사에는 대한역도연맹 최성용 회장과 김택수 진천선수촌장이 직접 참석하여 강습회의 의미를 강조하고 참가자들에게 격려를 전했다.

이번 강습회의 주제는 역도선수를 위한 재활 운동으로, ▲어깨 재활 및 강화운동 ▲허리·무릎 재활 및 강화훈련 등 선수들의 경기력 회복과 부상 예방에 초점을 맞춘 내용이 다뤄졌다. 강의는 차의과학대학교 스포츠의학대학원장인 홍정기 교수가 맡아 전문적이고 실질적인 지식을 전수했다.

사진=대한역도연맹 제공

대한역도연맹은 이번 강습회를 통해 지도자들이 선수들의 부상 관리와 재활 훈련에 대한 최신 지식을 습득함으로써, 국내 역도의 경기력 향상과 선수 보호에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

대한역도연맹 송종식 전무이사는 “이번 강습회는 시작으로 앞으로도 다양한 교육 프로그램을 통해 지도자와 선수 모두가 성장할 수 있는 환경을 만들어나가겠다”고 전했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

