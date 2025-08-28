플레이브→라이즈·엔믹스…‘버추얼 라이브 페스티벌’ 초호화 라인업 공개

오는 10월 18일(토)과 19일(일) 서울 DMC 상암문화광장에서 열리는 글로벌 음악 축제 ‘MBC 버추얼 라이브 페스티벌 with 쿠팡플레이’가 초호화 아티스트 라인업을 전격 공개했다.

첫 발표 이후, K-POP 아티스트와 버추얼 아이돌이 장르와 세계관을 넘나드는 파격적인 콜라보 무대를 선보이는 이례적인 구성으로 큰 주목을 받은 ‘MBC 버추얼 라이브 페스티벌 with 쿠팡플레이’. 이번 페스티벌에는 PLAVE(플레이브), 이세계아이돌(ISEGYE IDOL), RIIZE, NMIXX 등 20팀이 넘는 최정상 아티스트들이 참여를 확정하며 팬들의 기대감을 한껏 끌어올리고 있다.

공개된 아티스트 라인업에는 폭발적인 인기를 끌고 있는 K-버추얼 아이돌 대표주자 PLAVE(플레이브)와 이세계아이돌(ISEGYE IDOL)이 이름을 올렸다. 여기에 아뽀키, BRAZY, 아이리제(IRISÉ), LUVITA, nævis(나이비스), 오프이퀄스, Plan.B까지 합류하며, 국내외 팬들의 관심을 한몸에 받고 있는 버추얼 아티스트들이 총출동한다.

뿐만 아니라, RIIZE, NMIXX, YENA(최예나), KISS OF LIFE, tripleS, Xdinary Heroes, izna, NEXZ를 비롯해 KiiiKiii, USPEER(유스피어), &TEAM, 아홉(AHOF) 등 글로벌 무대에서 활약 중인 K-POP 최정상 아티스트들과 주목받는 라이징 아이돌 그룹들이 대거 참여해 무대를 더욱 화려하게 수놓는다.

버추얼 프로젝트를 통해 새로운 도전에 나선 록밴드 YB의 'Virtual YB', 감성 보컬리스트 존박, 국민 혼성 그룹 코요태 등 레전드 아티스트들도 합류해 세대를 아우르는 초호화 라인업을 완성했다.

‘MBC 버추얼 라이브 페스티벌 with 쿠팡플레이’는 쿠팡플레이를 통해 생중계된다. 현장 관람 및 온라인 스트리밍 티켓 예매 관련 정보는 쿠팡플레이에서 공개될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]