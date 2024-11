갓세븐 제이비(JAY B), 더블 타이틀곡 'Crash'·'Cloud nine' 음원 일부 최초 공개

글로벌 아티스트 제이비(JAY B)가 완성도 높은 자작곡을 선보인다.

제이비(JAY B)는 18일 소속사 공식 SNS와 유튜브 채널에 첫 번째 솔로 정규앨범 'Archive 1: [Road Runner]'(아카이브 원: [로드 러너])의 전곡 음원 일부를 엮은 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.

이번 앨범에는 더블 타이틀곡 'Crash'(크래시)와 'Cloud nine'(클라우드 나인)을 비롯해 'Baby'(베이비), 'if you'(이프 유), 'Make Me Right'(메이크 미 라잇), 'Chosen'(초즌), 'Take it easy'(테이크 잇 이지), 'Preview'(프리뷰), '°C (온도)', 'Right back'(라잇 백), 'Inside'(인사이드), 피지컬 앨범에 담긴 CD에서만 들을 수 있는 'Present'(프레젠트), 'Winter night'(윈터 나잇)까지 총 13곡이 수록된다.

제이비(JAY B)는 프로듀서명 Def.(데프)로서 총 13곡 전곡의 작사, 작곡에 적극 참여했다. 유니크한 음악 색을 오롯이 볼 수 있다. R&B를 기반으로 한 다양한 장르와 스토리텔링을 통해 제이비(JAY B)의 음악적 역량과 스펙트럼이 담겼다.

하이라이트 메들리를 통해 일부 공개된 'Crash'와 'Cloud nine'은 서로 다른 개성을 자랑한다. 'Crash'는 제이비(JAY B)의 세련된 퍼포먼스를 예감할 수 있는 에너제틱한 사운드로 귀를 사로잡는다.

이어 'Cloud nine'은 R&B 음악의 리듬과 매력을 바탕으로 감각적이고 친밀한 분위기를 그려낸다. 구름 위에 떠 있는 듯한 행복감을 표현하는 제이비(JAY B)의 스타일이 한층 농익은 방식으로 펼쳐졌다.

이 밖에도 팬들에게 전하는 'Baby', 풋풋한 사랑에 대한 'if you' 등 다양한 메시지가 13곡에 담겼다. 약 4분 분량의 하이라이트 메들리 영상은 제이비(JAY B)의 다양한 일상을 감각적인 연출로 담아냈으며 앨범 전체의 높은 완성도를 보여준다.

제이비(JAY B)의 정체성을 담아낸 첫 번째 솔로 정규앨범 'Archive 1: [Road Runner]'는 오는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 그는 오는 12월 7일 2024-2025 단독 콘서트 TAPE : RE LOAD'(테이프 : 리 로드)를 개최하며 본격적인 글로벌 활동을 이어갈 예정이다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

