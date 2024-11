[SW신곡] 가치를 탐닉하는 에이티즈…‘아이스 온 마이 티스’에 담은 자신감

에이티즈 '아이스 온 마이 티스' MV. KQ엔터테인먼트 제공.

그룹 에이티즈가 ‘아이스 온 마이 티스’로 진정한 가치를 찾아나선다.

에이티즈가 오늘(15일) 오후 2시 미니 11집 ‘골든 아워 : 파트 2(GOLDEN HOUR : Part.2)’를 공개했다. 전작 미니10집 ‘골든 아워 : 파트 1(GOLDEN HOUR : Part.1)’ 이후 6개월 만의 컴백이다.

‘골든 아워’는 에이티즈의 찬란한 순간을 담은 앨범이다. 파트2의 포괄적 주제는 ‘사랑’이다. 사랑으로, 사람에 의해, 삶을 위해 계속 나아가는 에이티즈의 모습을 담는다. 사랑도 에이티즈만의 스타일로 표현한다. 에이티즈에게 사랑은 온전한 ‘나’를 발견하는 과정이다. 마음껏 사랑하고 아파하며 모든 감정을 충실히 만끽하며 살아가는 방법이 이들이 말하는 ‘사랑’이다.

에이티즈는 항상 새롭다. 익숙하지 않은 소재, 독특한 발상, 놀라운 스타일링으로 가요계를 놀라게 한다. 앨범 발매에 앞서 열린 기자간담회에서 멤버들 역시 “우리의 가치는 끊임없이 도전하는 데 있다. 하나의 포인트라도 전작과 다르길 원한다. ‘에이티즈니까 가능하다’는 이야기를 듣는데 집중하고자 한다”고 밝힌 바 있다.

타이틀곡 ‘아이스 온 마이 티스’는 진정한 가치를 안다면 어울리지 않는 것도 훌륭하게 공존시킬 수 있다는 가치관을 녹여냈다. 위트있는 노랫말도 에이티즈의 색을 뚜렷하게 드러낸다.

Ice On My Teeth, Ice On My Teeth

Ice On My Teeth, on my white tee

Ice On My Teeth, ice on my tee

Ice On My Teeth, on my white tee

잔은 몇 개? Woo 여덟 개

우리 어때? 너는 뭔데

저기 저 철새 말이 많네

시간 없지 우린 Making money

I’m a 두루미 찬 걸 찾아 두르니

기념해라 국내에서는 보기 쉽지 않으니 아 차

하면 구름 위 끝이 없는 부름이 감사하지 준비

다이아 미소 Flirting

비밀스러운 대저택을 배경으로 의미심장한 비주얼의 멤버들이 나타난다. 화려하게 보이는 뮤직비디오의 매장면에도 멤버들이 담고자하는 메시지가 확실히 투영됐다. ‘에이티즈여서 가능한’ 자신감 넘치는 표정과 안무, 분위기와 매력적인 저음이 조화롭게 어우러진다.

에이티즈는 지난 5 월 발매한 미니 10 집 ‘골든 아워 : 파트1(GOLDEN HOUR : Part.1)’으로 ‘빌보드 200’에서 7주 연속 차트인하며 팀 자체 최장 기록을 세웠고, 영국 ‘오피셜 앨범 차트’에서 4 위를 차지하며 세계적인 양대 차트에서 커리어 하이를 달성했다.

두 번째 이야기로 돌아온 에이티즈가 ‘아이스 온 마이 티스’로 자신들의 ‘골든 아워’를 또 한 번 빛낼 수 있을지 귀추가 주목된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]