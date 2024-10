트와이스, 12월6일 ‘STRATEGY’로 2024 피날레(공식)

그룹 트와이스가 오는 12월 6일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 새 미니 앨범 'STRATEGY'(스트래티지)를 발매한다.

트와이스는 21일 0시 공식 SNS 채널에 이미지를 게재하고 12월 6일 미니 14집 'STRATEGY' 발매 소식을 전했다. 신보는 지난 2월 발표한 미니 13집 'With YOU-th'(위드 유-스) 이후 약 10개월 만의 완전체 앨범으로써 트와이스가 올해의 피날레를 장식하는 특별한 선물을 선사할 것으로 전 세계 팬들의 관심을 모은다.

올해 트와이스는 다방면에서 '글로벌 최정상 걸그룹' 파워를 재입증했다. 2월 완전체 앨범 'With YOU-th'로는 현지 시간 기준 3월 9일 자 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 정상을 차지하며 커리어 첫 1위를 이뤘다. 다섯 번째 월드투어 'READY TO BE'(레디 투 비) 일환으로 멕시코 멕시코 시티, 브라질 상파울루의 대형 스타디움과 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움, 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이 콘서트를 전개했고 7월에는 해외 여성 아티스트 사상 첫 가나가와 닛산 스타디움 입성 공연을 성료했다. 지난 10월 20일에는 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 데뷔 9주년 기념 단독 팬미팅 '2024 TWICE FANMEETING [HOME 9ROUND]'([홈 그라운드])로 원스(팬덤명: ONCE)와 추억을 쌓았다.

'With YOU-th'로 2024년의 문을 활짝 연 트와이스는 12월 'STRATEGY'로 연말을 장식한다. 완전체 신보로 올겨울을 반짝반짝 빛낼 트와이스에 이목이 집중된다.

