XODIAC, ‘OUR DAYS’ HIGHER 주간 SBS인기가요 핫스테이지 1위

사진=SBS인기가요

XODIAC(소디엑)은 10월 6일 SBS인기가요가 HIGHER(하이어)에서 투표 진행한 제1241회 주간 핫스테이지에서 1위에 올랐다고 8일 밝혔다.

이번 SBS 인기가요 핫스테이지 영광의 1위를 차지한 XODIAC(소디엑)의 ‘OUR DAYS’는 투표 집계 결과 1만1327표를 받으며 우승했다. 강다니엘의 ‘Electric Shock’는 8533표를 받아 2위를 차지했다.

HIGHER(하이어) 앱에 접속 시 XODIAC(소디엑)이 핫스테이지 1위 트로피를 수여 받은 독점 포토를 감상할 수 있다.

핫스테이지 투표는 SBS인기가요 방송에 출연한 아티스트를 대상으로 팬들이 투표한 BEST OF BEST 무대를 선발하고 1위 아티스트에게 우승 트로피를 전달한다는 점에서 의미가 크다는 것이 소속사 측 설명이다.

이번 주에는 제1242회 SBS인기가요에 출연한SUPER JUNIOR-D&E, KEY(키), 이창섭, YENA(최예나), VANNER(배너), 더윈드(The Wind), WHIB(휘브), 어센트(ASC2NT), TIOT(티아이오티), 박태훈(Pagaehun), 복지은, 3piece(쓰리피스), Yang Kyle(양카일), 김창운, P1Harmony, NCT WISH, MEOVV(미야오), XODIAC(소디엑), 총 18팀의 아티스트 19개의 무대를 대상으로 10월 10일 낮 12시까지 최고의 무대를 뽑기 위한 핫스테이지 투표가 HIGHER(하이어)에서 진행되고 있다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]