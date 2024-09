가수 김윤지가 출산 6주 만에 눈부신 복근을 다시 뽐냈다.

사진=김윤지 인스타그램

1일 김윤지는 자신의 SNS에 “운동 강도는 아주 조금씩 천천히 늘리기 Its all about the core strength and breathing! #postpartumfitness #postpartumworkout #출산후다이어트 #출산후운동”라고 적으며 영상 하나를 공개했다. 영상 속 김윤지는 깔끔한 복근을 자랑하며 다양한 홈 트레이닝 동작을 취하고 있다.

한편 김윤지는 2009년 NS윤지로 가요계에 데뷔했다. 드라마 ‘황후의 품격’, ‘마인’ 등에서 연기했다. 올해 1월 공개한 넷플릭스 미국 영화 ‘리프트: 비행기를 털어라’에도 출연했다.

정다연 온라인 기자

