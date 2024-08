홍진경, 20년 만의 모델 복귀…유명 패션쇼까지? (가브리엘)

홍진경이 20년 만에 모델 워킹을 선보였다.

지난 16일(금) 방송된 JTBC 예능 'My name is 가브리엘' 7회에서는 르완다 키갈리로 향한 홍진경과 멕시코 과달라하라에서 타인의 삶을 시작한 지창욱의 이야기가 그려졌다.

홍진경은 출국 당일 장티푸스, 말라리아, 황열병 예방 접종을 맞은 사실을 알리며 자신의 행선지가 아프리카임을 예상했다. 르완다 키갈리 공항에 도착한 홍진경은 자신을 태우러 온 택시기사와 어색한 대화를 나누며 어딘가로 이동했고, 그곳은 작은 식당이었다. 홍진경은 모든 상황이 혼란스러운 와중에 누군가 말하는 한국어 답변에 깜짝 놀랐다. 알고 보니 르완다인 통역사가 현지에 함께했던 것. 이후 홍진경은 식당 사장과 대화를 나누면서도 통역사에게 전적으로 의지해 폭소를 안겼다.

심지어 통역사가 식당 사장의 말을 통역해 "우리 딸 켈리아"라고 하자 식당 사장과 통역사를 번갈아 바라보며 "내가 누구 딸이에요?", "두 사람 딸이에요?"라며 어리둥절한 표정을 지어 안방을 포복절도하게 만들었다. 상황을 파악한 홍진경은 엄마에게 나이를 물었고 엄마가 37살이라고 하자 "난 48살이다"라고 하며 가브리엘의 세계관을 파괴해 폭소를 더했다. 20살로 돌아간 켈리아 홍진경은 엄마와 환상적인 케미를 자랑하며 웃음을 선사했다.

스타일리시한 친구 헬빈의 존재도 관심을 모았다. 홍진경과 헬빈은 택시를 타고 어딘가로 이동했고, 이때 헬빈이 불쑥 홍진경의 무릎을 베고 누웠다. 깜짝 놀란 홍진경은 "뭐하는 짓이야. 얘 갑자기 훅 들어오네"라고 빵 터지며 헬빈의 플러팅을 귀여워했다. 홍진경은 "켈리아 나이 때 헬빈 같은 남친이 있었다. 진짜 그때로 돌아간 기분이었다"라고 말했다.

두 사람이 도착한 곳은 모델 아카데미, 켈리아의 정체는 모델 지망생이었다. 아프리카에서 모델을 할 줄은 상상도 못한 홍진경은 "미치겠네"를 반복하며 20년 만에 워킹을 선보였다. 하지만 당황스러움도 잠시, 연습 의상까지 갈아입고 금세 여유를 되찾았다. 특히 매력적인 모델 이반을 눈여겨 본 홍진경은 동료 모델들이 모인 자리에서 "헬빈 너 긴장해야 돼. 나 이반에게 끌리고 있다"라며 이반에게 돌직구 치킨 플러팅을 날려 얽히고 설킨 러브라인을 예고했다.

이런 가운데 유명 패션쇼를 위한 오디션 소식이 전해지며 켈리아 홍진경을 긴장하게 만들었다. 오디션을 위해 헤어 변신을 시도하기로 결심한 홍진경은 내친김에 모델 친구들과 르완다에서 제일 핫한 클럽까지 가기로 약속했다. 하지만 클럽에 남동생 케빈을 동행해야 한다는 것이 엄마의 허락 조건. 엄마와 함께 저녁을 먹고 귀가한 홍진경은 동생들과 처음 만나는 장면으로 흥미를 자아냈다.

멕시코 과달라하라로 향한 지창욱의 새로운 인생도 막을 올렸다. 지창욱은 사전 인터뷰에서 "생소한 곳에 떨어져 있는 나를 보면 웃길 것 같다"라며 "괴롭고 예민하고, 힘들어하는 모습들을 보면 시청자 분들이 웃으면서 볼 수 있지 않을까 싶다. 연예인들이 힘들어야 한다"라며 넘치는 의욕을 드러냈다. 그의 이 같은 말 한마디는 스노우볼이 크게 굴러갔다.

항공편 결항으로 무려 35시간이나 걸려 과달라하라에 도착한 지창욱은 공항에서 납치돼 테킬라로 이동한 뒤 어딘가 내려졌다. 약 40시간 만에 도착한 첫 장소는 거대한 언덕 밭. 지창욱은 알로에 같이 생긴 식물이 테킬라의 원료인 '아가베'라는 사실을 파악했다. 이때 정체 불명의 무리가 다가오며 흡사 서부 영화의 분위기를 자아냈고, 지창욱이 살게 될 가브리엘의 정체도 베일을 벗었다. 아가베를 수확하는 사람인 '히마도르' 삐뻬의 삶을 살게 된 지창욱은 히마도르 동료들과 인사를 나눈 뒤 본격 아가베 수확에 나섰다.

히마도르 일은 엄청나게 숙련된 기술이 필요한 작업이었다. 게다가 아가베 큰 것은 무려 130kg까지 육박하고 장비만 10kg이 나가 피지컬 좋은 지창욱에게도 소화하기 벅찬 일이었다. 불볕더위 노동 속에서 지창욱은 어느새 자신의 손 껍질까지 벗겨진 걸 발견했다. 지창욱은 손바닥 전체가 굳은살로 가득한 장인정신 그 자체인 동료들에 대해 "아가베 밭에서는 그들이 신이다. 저는 도시라는 감성에 젖어 사는 나약한 인간이다"라고 말했다. 또한 사전 인터뷰에 대해서는 "말실수를 단단히 했다"라고 후회해 폭소를 안겼다.

무한 노동 속에서 잠깐이나마 간식 타임의 여유도 즐길 수 있었다. 지창욱은 시원한 콜라 한모금에 "사실 탄산 별로 안 좋아한다. 그런데 여기 꼬까(콜라)는 나를 움직이게 하는 원동력이다"라며 "맛도 아예 다른 음료수다. 사실 한국 와서 제일 생각나는 게 꼬까"라고 말해 관심을 모았다. 온힘을 다해 막바지 작업까지 마친 지창욱은 드디어 집으로 향했고, 가족과의 만남을 기대하게 만들었다.

