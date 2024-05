세븐틴, 美 ‘MTV Fresh Out Live’ 출연…퍼포먼스계 ‘마에스트로’ 활약

​그룹 세븐틴이 10일 'MTV 프레시 아웃 라이브' 무대에 올랐다.

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 빛을 지휘하는 마에스트로가 됐다.

세븐틴은 10일(현지시간) 방송된 미국 유명 음악 전문 프로그램 ‘MTV Fresh Out Live’(MTV 프레시 아웃 라이브)에 출연해 베스트 앨범 ‘17 IS RIGHT HERE’의 타이틀곡 ‘MAESTRO’ 무대를 선보였다.

이날 무대는 웅장한 규모와 화려한 조명 연출이 어우러져 시선을 사로잡았다. 멤버들의 파워풀한 퍼포먼스에 맞춰 무대 위 거대한 구조물이 다채로운 빛을 뿜어내며 드라마틱한 분위기를 끌어 올렸다.

멤버들은 카리스마 넘치는 무대 매너로 ‘퍼포먼스계 마에스트로’의 진면모를 보여주었다. 퍼포먼스 말미에는 댄서 20명이 가세해 한층 규모감 있는 무대를 완성했다.

세븐틴이 이 프로그램에서 신곡 무대를 펼친 것은 이번이 여섯 번째다. 특히 이들이 지난해 4월 출연해 선보인 ‘손오공’ 퍼포먼스는 유튜브 조회수 1100만 건을 돌파하며 ‘K-팝 최고 그룹’의 위상을 재확인시켰다.

‘MAESTRO’는 국내외 주요 차트에서 좋은 성적을 거두고 있다. 이 곡은 지난달 29일 공개 직후 전 세계 32개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위를 휩쓸며 월드와이드 송 차트 정상에 올랐다. 멜론, 벅스, 네이버 바이브, 유튜브뮤직 등 국내 음원차트에서도 상위권을 지키고 있다. 세븐틴은 이 곡으로 지난 10일 방송된 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 비롯한 음악 방송에서 1위 트로피 3개를 품에 안았다.

세븐틴은 11일(이하 한국시간) MBC ‘쇼! 음악중심’, 12일 SBS ‘인기가요’에서도 ‘MAESTRO’ 퍼포먼스를 펼칠 예정이다. 일본 초대형 스타디움 투어도 계속된다. 이들은 오는 18~19일 오사카 얀마 스타디움 나가이, 25~26일 가나가와 닛산 스타디움에서 ‘SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN’을 개최하고 글로벌 팬들을 만난다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

