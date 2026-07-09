파라다이스시티·아트파라디소, 세계 1000대 호텔로 꼽혀

예술과 엔터테인먼트를 결합한 파라다이스 그룹의 ‘아트테인먼트’ 전략이 세계적 호텔 평가 무대에서 인정받았다.



9일 파라다이스에 따르면 파라다이스시티 호텔과 아트파라디소가 프랑스 글로벌 호텔·미식 가이드 ‘라 리스트 호텔 2026’ 세계 1000대 호텔에 동시 선정됐고 아트파라디소는 ‘스타일 & 디자인 호텔 어워드’까지 받으며 국내 복합리조트의 경쟁력을 입증했다.

필립 포레 라 리스트 회장, 최종환 파라다이스 대표이사, 기욤 고메즈 프랑스 미식 홍보대사(왼쪽부터)가 파라다이스의 ‘라 리스트 호텔 2026’ 3관왕 수상을 기념하고 있다.

프랑스 글로벌 호텔·미식 가이드 ‘라 리스트(La Liste)’는 지난 8일 프랑스 파리 르 뫼리스 호텔에서 ‘라 리스트 세계 1000대 호텔 2026’과 ‘라 리스트 호텔 특별상 2026’을 발표했다. 이 중 파라다이스가 운영하는 파라다이스시티가 ‘라 리스트 호텔 2026(La Liste Hotels 2026)’에서 3관왕을 차지했다. 특히 이번 발표에서 파라다이스시티 호텔과 아트파라디소는 ‘세계 1000대 호텔’에 동시 선정됐다. 아트파라디소는 올해 처음 리스트에 진입해 93.5점을 받았다. 파라다이스시티 호텔과 같은 점수로 공동 6위에 올랐다. 여기에 아트파라디소는 특별상인 ‘스타일 & 디자인 호텔 어워드 2026’에서도 수상의 영광을 안았다.



라 리스트는 전 세계 주요 매체와 전문 평가 자료를 종합한 뒤 자체 알고리즘을 적용해 정상급 호텔과 레스토랑을 선정하는 프랑스 기반 글로벌 평가 기관이다. 올해로 세 번째 발표된 ‘라 리스트 월드 베스트 호텔 셀렉션’은 세계 1000대 호텔과 호텔 특별상으로 구성됐다.

호텔 평가는 200개 이상 국가와 지역의 럭셔리 호텔 7300여 곳을 대상으로 진행된다. 전문 매체 평가와 국제 평가 지표 등을 종합해 심사한다.



올해 리스트에 오른 국내 호텔은 총 16곳이다. 지난해 21곳보다 선정 규모가 줄어든 상황에서 파라다이스는 파라다이스시티 호텔과 아트파라디소 2곳이 동시에 리스트에 포함됐다.



파라다이스시티 호텔은 지난해에 이어 올해도 세계 1000대 호텔에 선정됐다. 파라다이스시티가 강조해 온 아트테인먼트 기반 호스피탈리티가 글로벌 평가에서 다시 인정받은 셈이다.



아트파라디소가 받은 ‘스타일 & 디자인 호텔 어워드’는 디자인, 예술성, 건축 완성도를 갖춘 신규 개관 또는 리노베이션 호텔에 수여되는 상이다. 올해는 전 세계에서 6곳만 선정됐으며 국내 호텔 중에서는 아트파라디소가 유일하게 이름을 올렸다.

아트파라디소 객실 전경

라 리스트는 아트파라디소에 대해 현대미술을 장식 요소가 아닌 호텔 정체성으로 구현한 점을 높이 평가했다. 어두우면서도 불륨 있는 건축 스타일과 극적인 조명, 수준 높은 컬렉션이 일관된 경험을 만든다는 점도 언급했다.



올해 같은 부문에서 수상한 호텔은 ▲프리츠커상 수상 건축가 리처드 로저스가 설계한 영국의 ‘더 에모리’ ▲세계적 건축가 구마 겐고가 참여한 일본 ‘카펠라 교토’ ▲중국 ‘만다린 오리엔탈 첸먼 베이징’ ▲이탈리아 ‘아이렐 베네치아’ ▲멕시코 ‘엑스카렛 아르테’ 등 5곳이다.

파라타이스시티 전경

파라다이스시티 관계자는 “라 리스트 호텔 2026에서 파라다이스시티 호텔과 아트파라디소가 함께 인정받은 것은 파라다이스시티가 추구해 온 아트테인먼트형 호스피탈리티의 경쟁력을 보여준 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 복합리조트로서 예술, 미식, 엔터테인먼트가 어우러진 차별화된 경험을 통해 대한민국 관광산업의 격을 높여 나가겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]