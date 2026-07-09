비만치료제 맞고 오른쪽 윗배 통증 있다면 담낭 질환 의심해야

전 세계적으로 비만치료제 사용이 빠르게 늘면서 단기간 체중 감량에 성공하는 사례도 증가하고 있다. 하지만 감량 효과에만 주목하다 보면 의외의 질환을 놓칠 수 있다. 대표적인 게 담석증, 담낭염 등 담낭 질환이다. 전문가들에 따르면 급격한 체중 감소는 담석 형성을 촉진할 수 있어 비만치료제 사용 시 안전한 감량 속도와 균형 잡힌 영양 관리가 중요하다. 비만치료제 사용과 급격한 감량이 담낭 건강에 어떤 영향을 미치는지 정윤아 에이치플러스 양지병원 외과 전문의(사진)로부터 자세히 들어봤다.

-비만치료제 사용과 함께 담낭 건강을 함께 살펴야 하는 이유는 무엇인가.



“비만치료제는 비만과 당뇨병 등 만성질환을 예방하고 관리하는 데 도움이 된다. 다만 단기간에 체중이 급격히 줄면 담석증과 담낭염 같은 담낭 질환 위험이 높아질 수 있다. 담석증의 대표적인 위험요인은 비만과 당뇨병, 그리고 급격한 체중 감소다. 담낭염의 약 90~95%는 담석이 원인이기 때문에 담석이 잘 생기는 상황을 이해하고 예방하는 것이 중요하다.”



-담석과 담낭염은 어떤 질환인가.



“담낭은 간에서 만들어진 담즙을 저장했다가 지방을 소화할 때 십이지장으로 배출하는 장기다. 담즙 속 콜레스테롤 등이 굳어 돌처럼 변한 게 담석이다. 담석이 담낭관을 막으면 담즙이 제대로 배출되지 못하고 담낭 내부 압력이 높아진다. 이로 인해 담낭이 팽창하고 염증이 생기면 담낭염으로 이어질 수 있다.”



-담낭염이 생기면 어떤 증상이 나타나나.



“대표적으로 ‘오른쪽 윗배 통증’을 들 수 있다. 명치 통증처럼 느껴지기도 하고 식후 반복적으로 통증이 생기는 경우도 있다. 여기에 발열, 메스꺼움, 구토 등이 동반될 수 있다. 증상이 심해지면 담낭 천공이나 장폐색 등으로 이어져 응급수술이 필요한 상황이 발생할 수 있다. 빠르게 병원을 찾아야 한다”

-급격한 체중 감량이 담석을 만드는 이유는.



“단기간에 체중이 급격히 줄면 간에서 담즙으로 분비되는 콜레스테롤 양이 증가한다. 반대로 식사량이 크게 줄면 담낭이 충분히 수축하지 못해 담즙이 오래 머물게 된다. 이 과정에서 담즙이 농축되면서 담석이 생길 가능성이 커진다. 빠른 감량 자체가 담낭에는 부담이 될 수 있는 셈이다.”

비만치료제 사용이 늘면서 단기간 체중 감량 사례도 증가하고 있지만, 급격한 감량은 담석증과 담낭염 등 담낭 질환 위험을 높일 수 있다. 이해를 돕기 위해 AI로 생성한 이미지.

-담석은 어떤 사람에게 더 잘 생기나.



“연령이 증가할수록 담석 발생률이 높아진다. 여성의 유병률은 남성보다 두 배가량 높은 것으로 알려져 있다. 나이가 들수록 합병증 위험도 함께 증가한다. 여기에 비만, 당뇨병, 급격한 체중 감소가 겹치면 담석 형성 위험이 더 커질 수 있다.”



-비만치료제 자체도 담낭 질환 위험과 관련이 있나.



“최근 GLP-1 수용체 작용제와 GIP/GLP-1 이중 작용제를 대상으로 한 대규모 임상시험과 메타분석에서 해당 약물 사용 환자군이 대조군보다 담석증과 담낭염 발생 위험이 높은 것으로 보고됐다. 약물 자체의 영향과 체중이 빠르게 줄어드는 과정이 함께 작용할 수 있는 만큼, 치료 중에는 복통 등 이상 증상을 가볍게 넘기지 않는 것이 중요하다.”



-담석이 발견되면 반드시 수술해야 하나.



“무증상 담석이라면 대부분 정기적인 복부 초음파 검사로 경과를 관찰한다. 통증이나 발열 등 담낭염 증상이 나타나면 원칙적으로 담낭절제술을 우선 고려한다.



수술이 어렵거나 환자가 수술을 원치 않는 경우 제한적으로 약물치료를 고려할 수 있다. 다만 약물치료는 작고 석회화되지 않은 콜레스테롤 담석에만 적용 가능하고, 완치율이 낮다. 치료 후에도 5년 내 재발률이 약 50%에 달해 장기적인 추적 관찰이 필요하다.”



-담낭염이 생기면 어떤 치료를 고려해야 하나.



“급성 담낭염으로 통증이 심하거나 약물치료에도 증상이 좋아지지 않고 합병증이 발생하면 담낭절제술이 필요하다. 담낭 주변으로 염증이 광범위하게 퍼졌거나 췌장염 등 합병증이 동반됐다면 개복수술을 시행할 수 있다. 염증이 담낭에 국한된 경우에는 복강경 수술이 일반적이다. 최근에는 고난도 환자를 중심으로 로봇수술 적용도 확대되고 있다. ”



-비만치료제 사용 중 담낭 질환을 예방하려면 어떻게 해야 하나.



“안전한 감량이다. 치료제를 사용할 때 급격한 단식이나 무리한 체중 감량은 피해야 한다. 균형 잡힌 영양 섭취를 유지하는 게 관건이다. ‘얼마나 많이 빼느냐’보다 ‘얼마나 안전하게 감량하느냐’를 우선순위에 둬야 한다.”

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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