이주승, ‘나혼산’ 부재 아쉬움에 화답…“곧 돌아온다”

사진 = 이주승 SNS 계정

배우 이주승이 ‘나 혼자 산다’ 복귀를 예고했다.

이주승은 지난 8일 자신의 SNS에 최근 방송된 ‘나혼산’ 수련회 특집을 시청하는 화면과 자신을 찾는 시청자들의 댓글을 캡처해 공개했다.

그는 “우연히 댓글들 보고 감동”이라며 팬들의 관심에 감사한 마음을 전했다.

공개된 댓글에는 “주승이 왜 빠졌어”, “주승이 왜 안 보여요?”, “썸네일 보고 주승이는? 하면서 들어왔다” 등 그의 부재를 아쉬워하는 반응이 이어졌다.

이에 이주승은 “나 좀 사랑받네.. 감사합니다. 감독하느라 바빴던 내 일상, 건성남은 곧 돌아온다”며 복귀를 예고해 기대를 모았다.

한편 이주승은 지난 3일 종영한 ENA·라이프타임 숏드라마 감독 서바이벌 예능 ‘디렉터스 아레나’에서 우승을 차지하며 감독으로서의 역량을 인정받았다. 또 우승 상금 1억 원 전액을 한부모 가정을 위해 기부하며 훈훈함을 더했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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