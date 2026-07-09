13만 아미 모은 英 ‘아리랑’…BTS, 토트넘 홋스퍼 최다 관객 기록

방탄소년단이 이달 초 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 월드투어 '아리랑' 공연을 열었다. 빅히트뮤직 제공

런던에 온 방탄소년단을 보기 위해 13만 아미가 모였다. 이는 토트넘 홋스퍼 스타디움 사상 최다 관객 동원의 기록이다.

방탄소년단은 지난 7~8일 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’ 인 런던을 개최하고 약 13만 관객과 만났다. 이번 콘서트는 티켓 오픈과 동시에 전 회차 매진됐고 공연 주관사 라이브네이션에 따르면 2019년 4월 개장한 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 콘서트 중 회당 최다 관객을 동원했다.

방탄소년단이 이달 초 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 월드투어 '아리랑' 공연을 열었다. 빅히트뮤직 제공

방탄소년단이 이달 초 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 월드투어 '아리랑' 공연을 열었다. 빅히트뮤직 제공

방탄소년단은 런던을 찾을 때마다 의미 있는 기록을 세우고 있다. 이들은 지난 2019년 6월 한국 가수 최초로 웸블리 스타디움에서 단독 콘서트를 개최하며 공연계에 새로운 족적을 남겼다. 약 7년 만에 다시 런던을 찾아 이번에는 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 신기록을 세우며 압도적인 존재감을 자랑했다.

공연 전부터 런던은 방탄소년단을 향한 열기로 달아올랐다. 토트넘 홋스퍼 스타디움 역시 공식 채널을 통해 이들의 콘서트를 조명했다. 방탄소년단을 ‘팝 로열티(Pop Royalty)’로 소개했고 토트넘 홋스퍼 공식 한국어 계정은 공연을 앞두고 경기장에 정규 5집 ‘아리랑’의 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’이 울려 퍼지는 영상을 게재하며 전 세계 관객의 방문을 환영했다.

방탄소년단은 이틀 동안 완벽한 라이브와 퍼포먼스로 관객들의 몰입감을 극대화했다. ‘아리랑’의 수록곡 ‘훌리건(Hooligan)’으로 포문을 열고 ‘노멀(NORMAL)’, ‘바디 투 바디(Body to Body)’ 등 신곡은 물론 ‘아이돌(IDOL)’, ‘불타오르네(FIRE)’ 등 글로벌 히트곡까지 연달아 펼쳐 장내 분위기를 최고조로 끌어올렸다.

아미를 바라보며 감격에 젖은 방탄소년단은 “7년 전 웸블리 스타디움에서의 감동을 다시 한번 느끼고 간다. 여러분들의 열정 덕분에 오늘 정말 즐거운 시간을 보냈다. 예전 공연의 기억도 많이 떠올랐고 ‘런던이 이렇게 뜨거운 도시였구나’ 또 한 번 놀라게 됐다”라며 애정 어린 소감을 건넸다.

외신의 호평도 이어졌다. 롤링스톤 UK와 가디언은 공연에 나란히 별점 5점 만점을 부여했다. 롤링스톤 UK는 이번 콘서트를 대관식에 비유하며 “방탄소년단은 세계에서 가장 큰 밴드의 왕좌를 되찾았다”라고 극찬했다. 이어 오랜 시간 이들의 무대를 기다려온 관객들에게 마스터클래스 같은 공연을 선사했다고 평했다. 가디언은 이번 무대를 영화에 빗대며 불꽃과 다채로운 연출이 어우러진 “믿을 수 없을 만큼 즐거운 스펙터클”이라고 칭찬했다. 매체는 “방탄소년단이 가진 힘은 강력하다”라고 덧붙였다.

영국의 대표 일간지 더 타임스는 공연에 별점 4점을 부여했고 대형 스타디움 쇼로 풍성한 볼거리와 에너지를 선사했다고 평가했다. 또한 대규모 퍼포먼스와 특수효과, 스타디움 전체를 활용한 연출 등을 언급했고 음악에 대해서는 “강렬함과 중독성을 동시에 갖췄다”라고 말했다. “‘마이크 드롭(MIC Drop)’과 ‘FYA’ 무대에서 관객들의 뜨거운 반응이 스타디움을 뒤흔드는 듯했다”라며 현장의 열기를 생생하게 소개했다. NME는 한국 전통 음악과 건축, 춤을 공연 전반에 녹인 한국적 정체성에 주목했다.

영국에서 기록을 쓴 방탄소년단은 곧바로 독일로 향한다. 오는 12∼13일 열릴 ‘아리랑’ 공연을 통해 한국 가수 최초로 독일 뮌헨 알리안츠 아레나 입성의 기록을 세울 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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